Quốc hội Mỹ xem hồ sơ Epstein phiên bản chưa chỉnh sửa

Hãng AFP ngày 10.2 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9.2 đã cho phép quốc hội xem tài liệu về hồ sơ Epstein chưa được biên tập, trong bối cảnh một số nghị sĩ đặt nghi vấn những cái tên không xuất hiện trong tài liệu được công khai.

Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA), được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 11.2025, yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố tất cả tài liệu nắm giữ về cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Đạo luật này yêu cầu biên tập tên và danh tính của các nạn nhân, song nêu rõ “không được che giấu, biên tập bất kỳ hồ sơ nào dựa trên lý do gây xấu hổ, tổn hại danh tiếng hoặc nhạy cảm chính trị, kể cả có là quan chức chính phủ, nhân vật công chúng hay chức sắc nước ngoài nào”.

Những tài liệu được chụp ngày 1.2 về hồ sơ Epstein được công khai, với nhiều nội dung được biên tập hoặc ẩn đi ẢNH: AP

Trong một trường hợp, hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna từ bang California cho biết một email với nội dung bị cho là quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi được gửi cho ông Epstein ngày 11.3.2014, thế nhưng địa chỉ người gửi bị bôi đen. Ông Khanna nói rằng những cái tên như vậy cần phải được công khai.

Để truy cập các tài liệu chưa được biên tập, các nhà lập pháp cần thông báo cho Bộ Tư pháp Mỹ trước 24 tiếng. Họ có thể xem xét các tài liệu trên máy tính tại cơ quan bộ. Chỉ đích thân các nghị sĩ mới được xem tài liệu, không thể ủy quyền cho nhân viên đại diện. Họ chỉ được dùng giấy bút ghi chú, không được sao chép điện tử, theo AP.

Ông Jeffrey Epstein đã tự sát trong một phòng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em gái. Bà Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của ông Epstein, là người duy nhất bị kết tội liên quan đến vụ hồ sơ Epstein. Bà bị kết tội buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên cho một nhà tài chính vào năm 2021 và đang thụ án 20 năm tù.

Trong phiên điều trần từ xa trước quốc hội Mỹ ngày 9.2, bà Maxwell viện dẫn Tu chính án thứ 5 để giữ quyền im lặng, tuyên bố rằng bà sẽ chỉ lên tiếng nếu được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá.

Thái tử phi Na Uy vướng tai tiếng liên quan tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Luật sư của bà Maxwell nói rằng Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton không có hành vi sai trái nào, dù hai người trước đây từng giữ quan hệ bạn bè với ông Epstein. “Chỉ có thân chủ tôi mới có thể giải thích lý do và công chúng có quyền được biết lý do đó”, luật sư David Markus nói.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhiều khả năng không có thêm vụ truy tố mới nào tại Mỹ liên quan hồ sơ Epstein. Trong khi đó, những thông tin được công bố xoay quanh bê bối Epstein đã ảnh hưởng đến danh tiếng của nhiều chính khách, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước Mỹ. Một số người chủ động từ chức, hoặc bị đình chỉ công tác để điều tra, trước nghi vấn họ có mối liên hệ với ông Epstein.