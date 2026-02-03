Thái tử phi Na Uy vướng tai tiếng liên quan tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Thủ tướng Na Uy hôm 2.2 bình luận rằng Thái tử phi Mette-Marit đã thể hiện sự thiếu khôn ngoan khi có quan hệ với Jeffrey Epstein.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu liên quan đến cố tỉ phú ấu dâm Epstein vào hôm 30.1. Trong đó có nhiều thư điện tử trao đổi giữa bà Mette-Marit và ông Epstein sau khi nhà tài chính này bị kết tội phạm tội tình dục trẻ em vào năm 2008.

Hôm 31.1, bà Mette-Marit, vợ của Thái tử Haakon, người thừa kế ngai vàng Na Uy, đã xin lỗi vì duy trì liên lạc với Epstein.

Trong một tuyên bố thông qua Cung điện Hoàng gia, bà nói:

“Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã không điều tra kỹ lưỡng hơn về lai lịch của Epstein, và vì đã không nhận ra sớm hơn ông ta là loại người như thế nào. Tôi vô cùng hối tiếc về điều này, và đó là trách nhiệm tôi phải gánh chịu. Tôi đã thiếu suy xét, và rất hối tiếc vì đã có bất kỳ liên hệ nào với Epstein. Điều đó thật đáng xấu hổ”.

Hình ảnh mới từ hồ sơ Epstein do Ủy ban Giám sát Hạ viện tại Washington, D.C. (Mỹ) công bố ngày 18.12.2025, cho thấy cố tỉ phú ấu dâm này xuất hiện cùng một người phụ nữ, danh tính đã được che giấu

ẢNH: REUTERS

Việc công bố các tài liệu mới về Epstein diễn ra vào thời điểm gia đình hoàng gia Na Uy đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trong số đó, cảnh sát Na Uy hôm 2.2 cho biết đã bắt giữ con trai cả của bà Mette-Marit là Marius Borg Hoiby (29 tuổi). Bà có người con này trước khi kết hôn với Thái tử Haakon.

Cảnh sát trong một tuyên bố cho biết Hoiby đã bị bắt giữ hôm 1.2 vì nghi ngờ gây thương tích, sử dụng dao và vi phạm lệnh cấm tiếp xúc.

Luật sư của Hoiby từ chối bình luận về những cáo buộc mới chống lại thân chủ trước phiên tòa trong tuần này.

Hoiby dự kiến sẽ bị tòa án xét xử về 38 cáo buộc trước đó, bao gồm bốn tội hiếp dâm, cũng như bạo lực gia đình, hành hung và tàng trữ ma túy, cùng một số tội danh khác. Hoiby không thừa nhận tội danh hiếp dâm và bạo lực gia đình, nhưng đã thừa nhận một số tội nhẹ hơn.