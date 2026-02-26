Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tỉ phú Bill Gates lên tiếng về mối quan hệ với ông Jeffrey Epstein

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/02/2026 10:11 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates thừa nhận đã phạm 'một sai lầm lớn' khi duy trì quan hệ với ông Jeffrey Epstein, đồng thời khẳng định không liên quan các hành vi phạm tội của nhà tài chính tai tiếng này.

Phát biểu trong cuộc họp nội bộ với nhân viên Quỹ Gates ngày 25.2, tỉ phú Bill Gates bày tỏ hối tiếc vì mối quan hệ trên đã ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của tổ chức từ thiện. "Việc dành thời gian với ông Epstein và đưa lãnh đạo Quỹ Gates tham gia các cuộc gặp với ông ta là một sai lầm lớn. Tôi xin lỗi vì đã khiến những người khác bị cuốn vào việc này", AFP dẫn lời ông nói.

- Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1.2026

ẢNH: AFP

Tên người đồng sáng lập Microsoft xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến tội phạm ấu dâm Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, đề cập đến mối quan hệ cá nhân và các trao đổi giữa hai người. Một bản nháp email được công bố cho thấy ông Epstein cáo buộc ông Gates có quan hệ ngoài hôn nhân và đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông Gates (70 tuổi) thừa nhận từng có hai mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, gồm một phụ nữ Nga quen tại các sự kiện giao lưu và một nhà vật lý hạt nhân người Nga quen trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi liên hệ với các nạn nhân của ông Epstein và khẳng định: "Tôi không làm điều gì bất hợp pháp".

Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ bị bắt vì dính líu tỉ phú ấu dâm Epstein

Theo ông Gates, mối quan hệ với ông Epstein bắt đầu từ năm 2011, ba năm sau khi người này nhận tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Dù biết về tiền án của ông Epstein và từng được vợ cũ Melinda cảnh báo vào năm 2013, ông Gates vẫn duy trì liên lạc thêm một thời gian.

"Giờ đây khi biết được những điều này, tôi nhận ra rằng mọi chuyện tồi tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ xét đến những tội ác trong quá khứ của ông ta, mà còn rõ ràng là hành vi xấu của ông ta vẫn tiếp diễn", ông Gates cho hay.

Cố tỉ phú ấu dâu Epstein qua đời trong trại giam ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Tin liên quan

Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick lên tiếng phủ nhận mối liên hệ với cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi ông từ chức sau khi Bộ Tư pháp công bố loạt tài liệu mới.

Quốc hội Mỹ xem hồ sơ Epstein phiên bản chưa chỉnh sửa

Dư chấn hồ sơ Epstein

Khám phá thêm chủ đề

Bill Gates Quỹ Gates Epstein ấu dâm Microsoft
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận