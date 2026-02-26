Tỉ phú Bill Gates lên tiếng về mối quan hệ với ông Jeffrey Epstein

Phát biểu trong cuộc họp nội bộ với nhân viên Quỹ Gates ngày 25.2, tỉ phú Bill Gates bày tỏ hối tiếc vì mối quan hệ trên đã ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của tổ chức từ thiện. "Việc dành thời gian với ông Epstein và đưa lãnh đạo Quỹ Gates tham gia các cuộc gặp với ông ta là một sai lầm lớn. Tôi xin lỗi vì đã khiến những người khác bị cuốn vào việc này", AFP dẫn lời ông nói.

Tỉ phú Bill Gates phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1.2026 ẢNH: AFP

Tên người đồng sáng lập Microsoft xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến tội phạm ấu dâm Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, đề cập đến mối quan hệ cá nhân và các trao đổi giữa hai người. Một bản nháp email được công bố cho thấy ông Epstein cáo buộc ông Gates có quan hệ ngoài hôn nhân và đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông Gates (70 tuổi) thừa nhận từng có hai mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, gồm một phụ nữ Nga quen tại các sự kiện giao lưu và một nhà vật lý hạt nhân người Nga quen trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi liên hệ với các nạn nhân của ông Epstein và khẳng định: "Tôi không làm điều gì bất hợp pháp".

Theo ông Gates, mối quan hệ với ông Epstein bắt đầu từ năm 2011, ba năm sau khi người này nhận tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Dù biết về tiền án của ông Epstein và từng được vợ cũ Melinda cảnh báo vào năm 2013, ông Gates vẫn duy trì liên lạc thêm một thời gian.

"Giờ đây khi biết được những điều này, tôi nhận ra rằng mọi chuyện tồi tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ xét đến những tội ác trong quá khứ của ông ta, mà còn rõ ràng là hành vi xấu của ông ta vẫn tiếp diễn", ông Gates cho hay.

Cố tỉ phú ấu dâu Epstein qua đời trong trại giam ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.