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Rộ tin Mỹ sẽ mở 2 căn cứ quân sự ở Greenland

Reuters ngày 22.9 dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ có kế hoạch tái lập một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh lạnh ở Narsarsuaq, miền nam Greenland và thiết lập một căn cứ khác ở Mestersvig, bờ biển phía đông, nơi hiện do lực lượng tuần tra bằng xe trượt tuyết do chó kéo của Đan Mạch sử dụng.

Các nguồn tin nói điều này nằm trong thỏa thuận dự kiến được Mỹ ký kết với Đan Mạch và Greenland vào ngày 22.9. Nội dung thỏa thuận chưa được công bố và 3 nguồn tin giấu tên cho biết các chi tiết cụ thể sẽ chưa được chốt lại cho đến khi thỏa thuận chính thức được ký kết.

Chính phủ Đan Mạch và Greenland chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ hãng tin Reuters. Một người phát ngôn của Nhà Trắng từ chối bình luận về các chi tiết của thỏa thuận, nhưng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng việc ký kết thỏa thuận vào ngày 22.9 sẽ giúp "đảm bảo và bảo vệ an ninh cho Greenland và Mỹ".

Một thành viên lực lượng vũ trang Đan Mạch cùng một chú chó từng thuộc đội tuần tra bằng xe trượt tuyết chó kéo tại tiền đồn quân sự Mestersvig ở Mestersvig, Greenland, hồi 2025 Ảnh: Reuters

WB: Ô nhiễm không khí gây thiệt hại gần 4% GDP mỗi năm cho nền kinh tế Thái Lan

Theo báo The Nation ngày 22.9, đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 gây thiệt hại 45,3 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế Thái Lan, tương đương 3,89% GDP của nước này.



Thiệt hại kinh tế không chỉ dừng lại ở chi phí y tế trực tiếp mà còn bao gồm sự sụt giảm năng suất lao động, giảm chi tiêu của người tiêu dùng, tác động tiêu cực đến ngành du lịch và sự sụt giảm giá trị bất động sản.

Các hệ quả lâu dài của tình trạng ô nhiễm bao gồm việc cản trở khả năng thu hút lao động lành nghề và du khách cao cấp, cũng như làm suy giảm nguồn vốn nhân lực trong tương lai do ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Dự luật Không khí sạch – vốn được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề này cùng các thiệt hại kinh tế liên quan – đã bị đình trệ tại Quốc hội Thái Lan trong nhiều năm; tình trạng này hiện bị các nhà vận động coi là mối đe dọa đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế.

Một khu vực tại trung tâm Bangkok, Thái Lan Ảnh: Tuyết Lan

Anh hỗ trợ Ả Rập Xê Út ứng phó Houthi

AFP sáng 22.9 đưa tin Thủ tướng Anh Andy Burnham đã đồng ý cung cấp hỗ trợ cho Ả Rập Xê Út nhằm giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi. Ông cho biết máy bay Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không mang tính chất phòng thủ cho các máy bay phản lực của Ả Rập Xê Út.

Theo Hãng tin PA, nhiệm vụ của Anh sẽ chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ máy bay Ả Rập Xê Út bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, chứ không phải hỗ trợ các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Houthi. Việc sử dụng máy bay tiếp nhiên liệu Voyager dự kiến sẽ bắt đầu trong vài ngày tới và nhiệm vụ này sẽ có thời hạn nhất định, có thể kéo dài trong vài tuần. Nhiệm vụ tiếp nhiên liệu này được triển khai bổ sung bên cạnh hệ thống phòng không Sky Sabre của Anh vốn đã có mặt tại Ả Rập Xê Út.

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu ngày 21.9 ở London Ảnh: Reuters

OpenAI kêu gọi Mỹ dẫn dắt thiết lập tiêu chuẩn phát triển AI

Công ty OpenAI kêu gọi Mỹ dẫn đầu nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập các tiêu chuẩn phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh CEO Sam Altman chuẩn bị có buổi báo cáo trước Liên Hiệp Quốc trong tuần này.

Theo AFP sáng 22.9, OpenAI bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hợp tác toàn cầu nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cho quá trình phát triển AI, qua đó có thể giảm thiểu các rủi ro về an toàn. "Mỹ có vị thế thuận lợi để dẫn đầu vì ngành công nghiệp AI của nước này đang ở tuyến đầu về mặt kỹ thuật. Việc tiên phong ngay lúc này sẽ quyết định liệu Mỹ sẽ định hình khuôn khổ AI toàn cầu hay sẽ phải chứng kiến sự hình thành của một hệ thống phân mảnh, thiếu đồng bộ và đầy rẫy xung đột bao quanh mình", theo bài đăng của OpenAI.

OpenAI là một trong những công ty AI nổi tiếng nhất thế giới Ảnh: Reuters

Giải cứu 23 người bị bắt cóc ở Nigeria

Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Tây Bắc (JTF NW) ở Nigeria mới đây giải cứu thành công 23 nạn nhân bị bắt cóc, ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và bắt giữ 4 nghi phạm là thành viên của nhóm Lakurawa.

The Guardian Nigeria News dẫn tuyên bố được phía lực lượng đặc nhiệm đưa ra ngày 21.9 cho biết lực lượng này đã triển khai các chiến dịch tại các khu vực Wurno, Sabon-Birni và Isa trong cùng ngày 20.9.