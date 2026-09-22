Tàu ngầm không người lái của Anh lần đầu phóng ngư lôi Mỹ - Úc

Excalibur được đưa vào thử nghiệm hồi tháng 5 năm ngoái trong một sự kiện tại căn cứ hải quân Devonport ảnh: hải quân hoàng gia anh

AFP hôm 22.9 dẫn thông báo từ London cho biết việc tàu ngầm không người lái phóng ngư lôi thật diễn ra tại vùng biển của Anh hồi tuần trước, theo khuôn khổ của liên minh AUKUS Anh - Mỹ - Úc.

London cho biết ngư lôi hạng nặng, do Mỹ và Úc cùng phát triển, được phóng từ một phương tiện không người lái dưới nước dài 12 m do Anh chế tạo và được đặt tên Excalibur.

Chính phủ Anh gọi vụ phóng thử liên quan đến tàu Excalibur "đánh dấu bước tiến quan trọng đối với tương lai công nghệ tàu ngầm" của ba nước thuộc liên minh.

"Vụ phóng mang đến đột phá đáng kể cho an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và lợi thế tác chiến dưới biển của NATO", theo thông báo, với NATO viết tắt từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang đẩy nhanh tốc độ hiện đại học năng lượng tác chiến với các hệ thống không người lái.

Nhà nghiên cứu cấp cao Sidharth Kaushal của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) tại London gọi diễn biến mới là bước mới phát triển đầy chú ý.

"Việc triển khai một phương tiện mang tải trọng chết chóc cho thấy các hệ thống không người lái có thể đóng vai trò nằm ngoài nhiệm vụ giám sát", chuyên gia Kaushal nhận xét.

NATO có lãnh đạo quân sự mới

Tuyên bố của Anh về việc tàu Excalibur phóng ngư lôi thật được đưa ra trong lúc Thủ tướng Anh Andy Burnham đến thành phố New York (bang New York, Mỹ) tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tại đây, ông Burnham chuẩn bị có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi trở thành lãnh đạo Anh hồi tháng 7.