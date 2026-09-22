Mỹ, đồng minh bàn an ninh Bắc Cực, mở lại căn cứ quân sự Greenland

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi với báo giới bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 21.9 ảnh: reuters

Cuộc họp diễn tại một khách sạn ở thành phố New York (bang New York, Mỹ), quy tụ ngoại trưởng và lãnh đạo ngoại giao Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, quần đảo Faroe Islands và Greenland (đều thuộc Đan Mạch),

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott cho biết tại cuộc họp, các đồng minh nhất trí rằng an ninh Bắc Cực đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư nhằm bảo vệ khu vực có vai trò quan trọng này và răn đe các đối thủ chiến lược.

"Nội dung thảo luận tập trung vào việc tăng cường trách nhiệm đối với an ninh Bắc Cực thông qua phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ, bảo đảm an toàn cho các khoản đầu tư, và tài trợ cho cơ sở hạ tầng thiết yếu có khả năng chống chịu, qua đó đảm bảo việc tiếp cận đáng tin cậy và ủng hộ vai trò lãnh đạo chung của các nước đồng minh tại Bắc Cực", AFP dẫn lời ông Piggott.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Greenland, Đan Mạch và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận về Bắc Cự tại Liên Hiệp Quốc hôm nay (22.9), theo xác nhận của Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào chiều tối 21.9.

Thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tuần trước và chưa rõ nội dung là gì.

Tuy nhiên, bà Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Ông Trump nói Mỹ 'kiểm soát vĩnh viễn' an ninh cho Greenland

Còn Washington cho hay thỏa thuận mở đường cho việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, trong khi đảm bảo rằng Trung Quốc và Nga sẽ không thể thiết lập các căn cứ hoặc triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm tại đây nếu không được sự đồng ý của các bên.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters hôm 22.9 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự vào thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland, và thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ ở bờ biển phía đông hòn đảo.

Hai địa điểm trên nằm ở Narsarsuaq, nơi dân số hiện chỉ còn vài chục người kể từ khi Mỹ đóng căn cứ quân sự Bluie West One hồi thập niên 1950, và Mestersvig, một tiền đồn quân sự là nơi trú đóng của Đội tuần tra chó kéo xe Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch.