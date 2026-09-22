Ý siết chặt nhập cư

Phát biểu tại sự kiện của đảng Anh em nước Ý (FdI) ngày 20.9, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh bất kỳ ai đến nước này với ý định sinh sống lâu dài đều phải học ngôn ngữ, hiểu văn hóa và tôn trọng các quy định sở tại. Dự luật cũng nêu rõ nếu học sinh nước ngoài gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm quen với trường học, phụ huynh các em đó cũng phải học tiếng Ý để hỗ trợ con cái hội nhập tốt hơn.

Thủ tướng Meloni tại sự kiện của FdI ở Rome ngày 20.9 Ảnh: AP

Về quy định sĩ số, luật pháp Ý từ năm 2010 vốn đã giới hạn học sinh nước ngoài không vượt quá 30% mỗi lớp, song mức này có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào năng lực tiếng Ý của mỗi em. AFP dẫn số liệu của Viện Thống kê quốc gia Ý (ISTAT) chỉ ra học sinh nước ngoài hiện chiếm chưa đến 12% tổng số học sinh tại các trường ở nước này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phe cực hữu tại Ý thời gian qua kêu gọi siết nhập cư, đồng thời mạnh tay hơn trong quy định cấm che mặt tại nơi công cộng. Giới quan sát nhận định nước đi của bà Meloni cũng nhằm củng cố tỷ lệ ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.



