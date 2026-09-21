Bão Dujuan áp sát Tokyo, Nhật Bản khuyến cáo 1,6 triệu người sơ tán

Theo AFP dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Dujuan ngày 21.9 mang theo gió giật khoảng 144 km/giờ ở vị trí cách thành phố Katsuura (gần Tokyo) khoảng 130 km về phía nam. Bão được dự báo đi qua gần khu vực đô thị Tokyo cuối ngày 21.9, kéo theo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ thời tiết diễn biến xấu nhanh tại vùng Kanto cùng nhiều nơi ở miền đông Nhật Bản.

Một cậu bé đạp xe qua con phố ngập nước khi cơn bão Dujuan mang theo mưa lớn đến Ichikawa, tỉnh Chiba (Nhật Bản) ngày 21.9.2026 ẢNH: REUTERS

Các nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xuất hiện những dải mây mưa tuyến tính tại Kanto và miền trung Nhật Bản. Hiện tượng này có thể khiến lượng mưa cực lớn tập trung trên một khu vực hẹp trong nhiều giờ, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

JMA cho biết tổng lượng mưa tính đến ngày 22.9 tại một số khu vực có thể vượt mức trung bình của cả tháng 9, kéo theo nguy cơ xuất hiện lượng mưa kỷ lục. JMA đã ban hành cảnh báo khẩn cấp sạt lở đất ở mức cao nhất đối với thị trấn Oshima trên quần đảo Izu, cách Tokyo khoảng 110 km về phía nam.

Hơn 1,6 triệu người tại Tokyo và các khu vực lân cận được khuyến cáo sơ tán. Cảnh báo sạt lở cũng được ban hành tại Tokyo cùng các tỉnh Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Tại thành phố Sodegaura thuộc tỉnh Chiba, một phụ nữ khoảng 40 tuổi bị thương nhẹ sau khi lái xe đâm vào đống đất đá do sạt lở. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản cho biết ít nhất 8 ngôi nhà tại Chiba bị hư hại, trong đó một số căn bị ngập nước.

Thống đốc Chiba Toshihito Kumagai cho biết ông từng ứng phó nhiều thảm họa trong quá khứ nhưng "chưa bao giờ trải qua trường hợp nào như thế này".

Một công viên bị ngập lụt do bão Dujuan gây ra tại thành phố Ichikawa ẢNH: AFP

Bão Dujuan cũng gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông. Hãng hàng không Japan Airlines hủy 135 chuyến bay, trong khi All Nippon Airways hủy 140 chuyến. Chuyến bay của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng bị hoãn 4 giờ vì ảnh hưởng của bão.

Hơn 9.000 hộ gia đình quanh Tokyo bị mất điện, còn các công ty đường sắt phải tạm ngừng một số tuyến tại thủ đô và khu vực lân cận.

Tại thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường quanh nhà ga bị ngập. "Nhiều khu vực trong thành phố đang bị ngập, vì vậy việc di chuyển bằng ô tô rất nguy hiểm", Thị trưởng Kamakura Takashi Matsuo cảnh báo trên mạng xã hội X.

Hành khách chờ tại sân bay Haneda (Tokyo) khi nhiều chuyến bay bị hoãn và hủy do bão Dujuan ngày 21.9.2026 ẢNH: REUTERS

Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng hàng loạt sự kiện. Tokyo Game Show, một trong những triển lãm trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm trong ngày cuối cùng. Tại Đại hội thể thao châu Á ở tỉnh Aichi (miền trung Nhật Bản), ban tổ chức hoãn nội dung cưỡi ngựa phối hợp sang ngày 22.9 do ảnh hưởng của bão.

Nhật Bản thường xuyên hứng chịu bão mạnh vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Hồi tháng 8, mưa lớn kỷ lục từng khiến hàng ngàn người mắc kẹt tại sân bay Narita, trong khi lũ lụt ở khu vực xung quanh làm ít nhất 8 người thiệt mạng, gây gián đoạn giao thông và khiến khoảng 20.000 hộ gia đình mất điện.