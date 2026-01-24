Chạy đua cứu hơn 80 người mất tích sau sạt lở kinh hoàng ở Indonesia

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), trận sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 24.1, tàn phá hai ngôi làng và vùi lấp nhiều khu dân cư. Phát ngôn viên BNPB Abdul Muhari xác nhận tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày đã có hàng chục cư dân được tìm thấy an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 82 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp bởi vụ sạt lở đất ở Tây Java ngày 24.1.2026 ẢNH: AFP

Ông Jeje Ritchie Ismail, Thị trưởng Tây Bandung, cho biết quân đội, cảnh sát và các tình nguyện viên đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và mặt đất chưa ổn định đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động cứu hộ, theo AFP.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương cho hay các đội cứu hộ đang tiến hành đào bới thủ công, phun nước làm mềm đất bằng máy bơm và sử dụng máy bay không người lái để xác định vị trí các nạn nhân.

Indonesia thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Thảm họa lần này xảy ra chỉ vài tháng sau đợt lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng hồi cuối năm ngoái tại đảo Sumatra, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 240.000 người phải sơ tán.

Các nhà môi trường và chuyên gia cho rằng nạn phá rừng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của lũ lụt và sạt lở. Ông David Gaveau, nhà sáng lập Tổ chức bảo tồn The TreeMap, nhận định rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ nước mưa và ổn định địa hình, trong khi việc mất rừng khiến các khu vực dễ bị lũ quét và sạt lở hơn.

Theo phân tích của dự án Nusantara Atlas thuộc The TreeMap, hơn 240.000 héc ta rừng nguyên sinh đã bị mất trong năm 2024. Nhiều tổ chức phi chính phủ cảnh báo Indonesia thường xuyên nằm trong nhóm các quốc gia có diện tích rừng bị tàn phá lớn nhất thế giới, chủ yếu do khai thác mỏ, nông nghiệp và cháy rừng.