Thế giới

Sạt lở núi rác ở Philippines, 1 người chết, nhiều người mất tích

Phi Yến
09/01/2026 09:56 GMT+7

Cảnh sát Philippines hôm 9.1 thông báo đã xảy ra một vụ sạt lở bãi rác ở cơ sở phân loại rác tại một thành phố miền trung nước này, chôn vùi nhiều công nhân đang làm việc ở đây, theo AP.

Sạt lở bãi rác ở Philippines, 1 người chết, nhiều người mất tích - Ảnh 1.

Thị trưởng Cebu Nestor Archival hôm 9.1 cho biết ít nhất 12 người được giải cứu trong khi 38 người khác mất tích

ảnh: tài khoản x/Nestor Archival

Đội ngũ cứu hộ đã cứu ra 8 người còn sống và đang tiếp tục tìm kiếm ít nhất 27 người mất tích sau vụ sạt lở bãi rác tại cơ sở phân loại rác ở làng Binaliw thuộc thành phố Cebu.

AP dẫn lời Giám đốc cảnh sát khu vực, chuẩn tướng Roderick Maranan cho biết một nữ công nhân sau khi được cứu đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bảy người còn lại bị thương.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai nhằm giải cứu 27 người mất tích, theo Chuẩn tướng Maranan dẫn thông tin sơ bộ của cảnh sát.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Cebu Nestor Archival cùng ngày lại đưa ra con số khác. Theo đó, ít nhất 12 người đã được cứu và 38 người khác đang mất tích. Vẫn chưa rõ lý do dẫn đến sự chênh lệch số liệu giữa cảnh sát và chính quyền thành phố.

"Toàn bộ các đội ngũ thuộc lực lượng ứng phó vẫn đang làm việc hết công suất trong nỗ lực tìm kiếm và giải cứu để định vị những người còn mất tích trong khi tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn", ông Archival phát biểu trên Facebook.

Tại bãi rác, hàng chục nhân viên cứu hộ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người bị mắc kẹt.

Cơ sở phân loại rác có 110 công nhân, và giới chức cùng lãnh đạo cơ sở chuẩn bị tổ chức buổi họp khẩn vào ngày hôm nay (9.1), theo thị trưởng.

Giám đốc cảnh sát Maranan cho biết bãi rác sạt lở đã chôn vùi một nhà kho, nơi sinh hoạt của các công nhân phân loại rác tái chế và rác thải. Hiện vẫn chưa rõ các ngôi nhà thuộc khu dân cư gần đó có bị ảnh hưởng hay không.

