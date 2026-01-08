Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Mèo được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu tại Nhật Bản

Bảo Hoàng
08/01/2026 10:02 GMT+7

Giới quản lý một ga tàu địa phương ở tỉnh Wakayama, Nhật Bản vừa chọn một con mèo tam thể làm trưởng ga, tiếp nối truyền thống kéo dài gần 2 thập niên.

Trong một buổi lễ tại ga Kishi trên tuyến đường sắt Kishigawa của Công ty Đường sắt Điện Wakayama hôm 7.1, công ty đã phong con mèo Yontama làm trưởng ga. Yontama đã kế nhiệm trưởng ga Nitama, cũng là một con mèo tam thể, vừa qua đời tháng 11 năm ngoái. Nitama đã được phong làm trưởng ga danh dự, Kyodo News đưa tin.

Tuyến đường sắt Kishigawa đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi bổ nhiệm một con mèo tên Tama trở thành trưởng ga mèo đầu tiên của tuyến vào năm 2007.

Mèo Yontama (phải) vừa được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu Kishi ở tỉnh Wakayama, Nhật Bản ngày 7.1

Điều này đã tạo một xu hướng, khi các tuyến đường sắt địa phương đang gặp khó khăn khác trên khắp Nhật Bản cũng bổ nhiệm mèo, chó, thỏ và các loài động vật khác làm trưởng ga. Động thái này giúp thu hút sự chú ý và tăng lượt khách đi lại.

Chủ tịch Công ty đường sắt Wakayama Mitsunobu Kojima đã đích thân đeo huy hiệu khắc chữ “Trưởng ga” vào vòng cổ mèo Yontama, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ đám đông.

Bà Chisako Asano, người nội trợ đã thích những trưởng ga mèo từ thời mèo Tama, cho biết: “Tôi hy vọng những con mèo quản lý nhà ga sẽ tiếp tục trông coi tuyến đường sắt Kishigawa”.

Sau buổi lễ, ông Kojima nói với các phóng viên rằng ông hy vọng Yontama sẽ "dẫn đầu với tư cách là trưởng ga trong thời điểm đường sắt địa phương đang trải qua bước ngoặt thay đổi lớn”.

Bí ẩn di truyền của mèo cam đã được giải mã!

