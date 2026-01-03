Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Lần đầu 'cân đo' được một hành tinh độc hành trong vũ trụ bao la

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
03/01/2026 10:56 GMT+7

Không phải hành tinh nào cũng may mắn sinh hoạt bên trong một quần thể như hệ mặt trời của chúng ta, một số bị định mệnh đưa đẩy đến tình cảnh phải độc hành trong vũ trụ bao la.

Lần đầu ' cân đo ' hành tinh độc hành trong vũ trụ bao la - Ảnh 1.

Sơ đồ minh họa cách hiện tượng thấu kính hấp dẫn gây ra sự thay đổi độ sáng biểu kiến, được ghi nhận đồng thời bởi các kính thiên văn đặt trên mặt đất và kính thiên văn không gian Gaia

ảnh: science

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã đo được khối lượng và khoảng cách của một hành tinh "cô độc", tức không có sao trung tâm gần bên, theo báo cáo trên chuyên san Science.

Hành tinh được đề cập có khối lượng khoảng 1/5 so với sao Mộc và nằm cách trái đất khoảng 10.000 năm ánh sáng, về hướng trung tâm của Dải Ngân hà.

Với kích thước như trên, hành tinh nhiều khả năng đã hình thành bên trong một hệ sao, trước khi bị tống khỏi hệ vì một lý do nào đó.

Nhỏ bé và mờ nhạt, những hành tinh cô độc không thể quan sát được một cách trực tiếp. Thay vào đó, các nhà thiên văn học thường phát hiện ra chúng nhờ vào một nguồn ánh sáng xa xôi.

Trong quá trình đi qua giữa trái đất và một vật thể nền sáng, như một ngôi sao, lực hấp dẫn của hành tinh này hoạt động như một thấu kính, làm phóng đại hoặc biến dạng ánh sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Để tính toán khối lượng của một vật thể đóng vai trò thấu kính, trong trường hợp này là một hành tinh cô độc, các nhà khoa học cần phải biết được khoảng cách của nó so với trái đất.

Trong trường hợp hành tinh độc hành, việc xác định khoảng cách là chuyện không hề dễ dàng vì các chuyên gia trái đất không nắm được những manh mối cần thiết để có thể tính toán.

Tuy nhiên, lần này các nhà nghiên cứu đã gặp may khi sự kiện thấu kính đầu tiên nhận được sự quan sát độc lập từ nhiều kính viễn vọng trên trái đất, bao gồm tại Chile, Nam Phi và Úc trong ngày 3.5.2024. Mục tiêu cũng được kính thiên văn trên không gian Gaia quan sát 6 lần trong vòng 16 giờ và khi Gaia ở cách địa cầu 1,5 triệu km.

Tất cả những điều trên cho phép các nhà thiên văn học ước tính được khoảng cách từ trái đất đến hành tinh đóng vai trò thấu kính.

Tin liên quan

Phát hiện đáng kinh ngạc về dấu chân người cổ xưa nhất ở Mỹ

Phát hiện đáng kinh ngạc về dấu chân người cổ xưa nhất ở Mỹ

Tại một địa điểm khó ai có thể ngờ đến, các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu chân vốn chẳng phù hợp gì với câu chuyện lâu nay về lịch sử loài người.

Những khám phá 'khó đỡ' về không gian trong năm 2025

Những phát hiện khảo cổ gây chấn động thế giới năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

Hành tinh hành tinh cô độc Dải ngân hà vũ trụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận