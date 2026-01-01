Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện đáng kinh ngạc về dấu chân người cổ xưa nhất ở Mỹ

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
01/01/2026 13:09 GMT+7

Tại một địa điểm khó ai có thể ngờ đến, các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu chân vốn chẳng phù hợp gì với câu chuyện lâu nay về lịch sử loài người.

Phát hiện đáng kinh ngạc về dấu chân người cổ xưa nhất ở New Mexico - Ảnh 1.

Những dấu chân người cổ đại ở công viên quốc gia White Sands thuộc bang New Mexico (Mỹ)

ảnh: science

Phát hiện mới đã diễn ra tại công viên quốc gia White Sands ở bang New Mexico (Mỹ). Tại đây, trong quá trình phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero thời tiền sử, các nhà nghiên cứu bất ngờ tìm được hàng chục dấu chân người cổ xưa in sâu trong các lớp trầm tích, theo báo cáo đăng trên chuyên san Science.

Kết quả phân tích đồng vị nhiều hạt giống được tìm thấy bên trên và bên dưới các dấu chân cho thấy chúng có niên đại trùng với thời kỳ Cực đại băng hà cuối cùng cách đây khoảng 26.500 – 19.000 năm. Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó, lục địa Bắc Mỹ từng được cho là không thể có con người sinh sống.

Vì thế, khám phá mới đã thách thức các mốc thời gian lâu nay cho rằng con người đặt chân đến Bắc Mỹ không sớm hơn 16.000 năm trước.

Cuộc nghiên cứu do Giáo sư Matthew Bennett của Đại học Bournemouth (Anh) cho thấy con người từng sống ở khu vực này của bang New Mexico sớm hơn ít nhất 7.000 năm so với các chứng cứ khảo cổ được xác nhận trước đó.

Hóa thạch mới làm sáng tỏ hơn về nhóm người nguyên thủy bí ẩn từ Siberia

Trước khi băng tan, con người đã ở đó

Đội ngũ nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon đối với hạt giống của loài thực vật thủy sinh Ruppia cirrhosa, được tìm thấy ở cả phía trên lẫn phía dưới các lớp dấu chân.

Những kết quả thu được đều cho thấy niên đại nhất quán của các hạt giống, theo đó xác định con người đã sinh hoạt cách đây khoảng từ 23.000 đến 21.000 năm trước, hoàn toàn khác so với ngưỡng được đồng thuận trước đó là khoảng 16.000 năm.

Giáo sư Vance Holliday của Đại học Arizona (Mỹ) cho hay các dấu vết ở công viên quốc gia White Sands cung cấp một mốc thời gian sớm hơn hàng ngàn năm. Và phát hiện này được xem là bước ngoặt trong việc tìm hiểu quá trình di cư ban đầu của con người trên lục địa Bắc Mỹ.

Năm 2025 là một năm đầy ấn tượng đối với thiên văn học, và trong số đó, có những phát hiện kỳ lạ nhưng vô cùng thú vị về không gian.

