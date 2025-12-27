Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện mới về Thiên Vương tinh và Hải vương tinh

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
27/12/2025 12:33 GMT+7

Mô hình máy tính mới cho thấy lõi của Thiên Vương tinh và Hải vương tinh có lẽ ít băng và nhiều đá hơn là biệt danh 'khổng lồ băng' vẫn biết lâu nay.

Phát hiện mới có thể thay đổi bản chất của Thiên Vương tinh và Hải vương tinh - Ảnh 1.

Hải Vương tinh (trái) và Thiên Vương tinh có lẽ cấu tạo bằng đá hơn nhiều người vẫn tưởng

ảnh: NASA/JPL

Các lõi của Thiên Vương tinhHải vương tinh có lẽ chứa nhiều đá hơn các nhà khoa học vẫn tưởng, theo Live Science hôm 26.12 dẫn mô hình máy tính mới, thách thức ý tưởng cho rằng hai hành tinh trên nên được gọi là "khổng lồ băng".

Báo cáo đăng trên chuyên san Astronomy & Astrophysics có thể giúp giải thích tình trạng từ trường dị thường của những hành tinh này.

Thiên Vương tinh và Hải vương tinh là những hành tinh có kích thước tương đối lớn ở rìa của hệ mặt trời. Trong đó, Hải Vương tinh là hành tinh xa mặt trời nhất, với khoảng cách trung bình khoảng 4,5 tỉ km.

Ở những khoảng cách xa đến thế, nhiệt độ cực thấp khiến các loại khí như hydro, heli và nước ngưng tụ thành dạng băng nén, được cho cấu thành lõi của hành tinh. Vì thế, Thiên Vương tinh và Hải vương tinh lâu nay vẫn được gọi là các hành tinh băng khổng lồ.

Tác giả chính của báo cáo là ông Luca Morf, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ), cho rằng việc phân loại khổng lồ băng như trên là quá mức đơn giản, vì đến nay con người chưa hiểu biết gì nhiều về Thiên Vương tinh và Hải vương tinh.

NASA lần đầu ghi âm được tiếng sét trên sao Hỏa

Nghiên cứu sinh Morf và người hướng dẫn tên Ravit Helled đã phát triển một mô hình mới nhằm mô tả chính xác hơn phần lõi của các hành tinh lạnh giá ở rìa hệ mặt trời.

Mô hình được xây dựng theo hướng vừa khách quan vừa phù hợp với các nguyên tắc vật lý.

Nhờ vào mô hình trên, đội ngũ nghiên cứu tìm được 8 kịch bản cấu trúc lõi khả dĩ cho bộ đôi hành tinh, trong đó có 3 kịch bản cho thấy tỷ lệ đá so với nước khá cao ở lõi các hành tinh.

Điều này cho thấy lõi của hai hành tinh không chỉ giới hạn ở băng như giả định trước đây.

Trái đất có lúc chỉ quay 19 giờ/ngày

Hàng tỉ năm trước, một ngày trên trái đất không kéo dài như 24 giờ/ngày như hiện nay, mà nghiên cứu mới cho thấy trong vòng 1 tỉ năm, mỗi ngày chỉ khoảng 19 giờ.

Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài

Phát hiện cấu trúc khổng lồ bí ẩn nằm sâu bên dưới đảo Bermuda

Xem thêm bình luận