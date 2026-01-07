Nhật Bản động đất 6,2 độ Richter, cảnh báo nguy cơ sạt lở diện rộng

Theo tờ Japan Times, vào lúc 10 giờ 18 phút sáng 6.1, một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía đông tỉnh Shimane với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, cùng cường độ địa chấn ở mức 5+ trên thang đo 7 bậc của Nhật Bản. Tính đến 12 giờ 50 phút trưa cùng ngày, khu vực này đã hứng chịu liên tiếp 12 dư chấn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết dù không có nguy cơ sóng thần, thiệt hại về người và tài sản đã được ghi nhận. Thống kê sơ bộ, ít nhất 4 người đã bị thương và nhập viện. Theo Đài NHK, tại khu vực, chính quyền địa phương ghi nhận các bức tường đá bị sập gây tắc nghẽn giao thông tại thị trấn Houki và nhiều bia mộ bị đổ tại làng Hiezu (tỉnh Tottori).

Một khách sạn 12 tầng tại thành phố Sakaiminato (tỉnh Tottori) báo cáo tình trạng rung lắc kéo dài tới 30 giây, khiến nhiều du khách hoảng sợ. Trong khi đó, các bệnh viện tại khu vực cũng phải khẩn trương kiểm tra an toàn cho bệnh nhân do rung chấn quá mạnh.

Tường đá bị ảnh hưởng tại Houki, tỉnh Tottori sau trận động đất ngày 6.1.2026 Ảnh: REUTERS

Ngay sau rung chấn, vấn đề an toàn năng lượng và giao thông được đặt lên hàng đầu. Theo Reuters, Công ty Điện lực Chugoku xác nhận nhà máy điện hạt nhân Shimane (cách tâm chấn 32 km) vẫn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, tuyến tàu cao tốc Shinkansen đoạn Hiroshima - Okayama phải tạm dừng nhiều giờ do mất điện trước khi hoạt động lại vào chiều cùng ngày.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ khẩn trương đánh giá thiệt hại và yêu cầu người dân sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với dư chấn.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân duy trì cảnh giác cao độ trước các dư chấn có cường độ tương đương trong vòng một tuần tới, đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày đầu sau trận động đất. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất và đá từ các sườn dốc cũng được đặt ở mức báo động do kết cấu địa chất bị suy yếu sau rung chấn. Đặc biệt, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi khu vực này dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.

Dưới góc độ chuyên môn, giáo sư Nishimura Takuya từ Đại học Kyoto (Nhật Bản) nhận định trận động đất này xảy ra tại một “vùng tập trung biến dạng” hoạt động mạnh, có vị trí rất gần với tâm chấn của trận động đất kinh hoàng năm 2000 tại khu vực này.

Đáng chú ý, do tâm chấn nằm nông, rung chấn đã gây ra hiện tượng “chuyển động nền đất chu kỳ dài” ở cấp độ 4 – mức cao nhất tại tỉnh Tottori. Đây là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm khiến các tòa nhà cao tầng bị rung lắc cộng hưởng dữ dội và kéo dài, đe dọa trực tiếp đến kết cấu hạ tầng lớn.

Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại Nhật Bản kể từ đầu năm 2026. Ngày 1.1.2024, thảm kịch tại bán đảo Noto xảy ra sau trận động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng.