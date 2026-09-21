Trung Quốc khai trừ đảng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

Ông Trương Hựu Hiệp từng giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) - cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất Trung Quốc, và là một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất dưới thời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập là cựu ủy viên CMC và từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc CMC, theo Reuters.

Ông Trương Hựu Hiệp tham dự phiên họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 5.3.2019

ẢNH: AFP

Hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra vì nghi "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cách diễn đạt thường được giới chức nước này sử dụng trong các vụ án tham nhũng. Hai người này sau đó bị miễn nhiệm khỏi các vị trí trong CMC vào cuối tháng 8.

Theo Tân Hoa xã, kết quả điều tra cho thấy ông Trương và ông Lưu "đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị, lập bè phái, thiếu trung thành với đảng", lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng tiến và nhận những khoản tiền lớn để trục lợi cá nhân.

Bản cáo trạng nêu hành vi của hai người "đã vượt qua lằn ranh đỏ và giới hạn cơ bản", đồng thời cho rằng sai phạm về chính trị và kinh tế có sự đan xen. "Số tiền liên quan là cực kỳ lớn, tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả vô cùng nặng nề", Tân Hoa xã dẫn kết luận điều tra.

Các quan chức cấp cao Trung Quốc họp tại Bắc Kinh ngày 21.9 đã quyết định khai trừ hai ông khỏi đảng và chuyển vụ việc cho cơ quan tư pháp quân sự để xem xét truy tố. Quyết định khai trừ vẫn cần được phê chuẩn tại phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

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Ông Trương trước đây còn là thành viên Bộ Chính trị và thuộc số ít tướng lĩnh cấp cao Trung Quốc từng có kinh nghiệm chiến đấu. Việc ông bị điều tra thu hút nhiều chú ý do vị trí cao trong hệ thống lãnh đạo quân đội.

Quân đội Trung Quốc là một trong những trọng tâm của chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch nước Tập Cận Bình thúc đẩy kể từ năm 2012. Theo Tân Hoa xã, việc xử lý 2 tướng lĩnh lần này tiếp tục thể hiện chủ trương "không để các thành phần tham nhũng có nơi ẩn náu trong quân đội".