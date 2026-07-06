Cựu quan chức Trung Quốc lĩnh án tử hình trong đại án tham nhũng

Theo Reuters dẫn thông cáo của Tòa án nhân dân trung cấp Trường Châu ngày 6.7, ông Yang Youlin, cựu Phó giám đốc điều hành của Ủy ban quản lý Khu phát triển kinh tế và công nghệ Nam Kinh, bị kết tội nhận hối lộ, tham ô, biển thủ công quỹ, lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Đây là phán quyết sơ thẩm.

Cựu quan chức Trung Quốc Yang Youlin (ở giữa) bị kết án tử hình vì nhiều tội danh nghiêm trọng tại một tòa án ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 6.7.2026

Ảnh: CCTV

Tòa tuyên án tử hình, tước quyền tham gia chính trị suốt đời đối với ông Yang, đồng thời ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Các khoản thu bất chính và lợi nhuận phát sinh từ những khoản này sẽ bị thu hồi, chuyển vào ngân khố nhà nước.

Theo South China Morning Post, tòa án xác định ông Yang đã nhận tiền và tài sản bất hợp pháp trị giá hơn 2,2 tỉ nhân dân tệ (khoảng 324 triệu USD) trong thời gian giữ nhiều chức vụ trong chính quyền từ năm 1993 đến năm 2023.

Cáo buộc cho thấy ông Yang đã lợi dụng vị trí tại một quận ở Nam Kinh để hỗ trợ trái phép cho các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân. Trước khi giữ chức tại Khu phát triển kinh tế và công nghệ Nam Kinh, ông từng là Giám đốc Sở Xây dựng quận Giang Ninh và Tổng giám đốc Tập đoàn phát triển kinh tế và công nghệ Giang Ninh.

Tòa án cho rằng ông Yang đã thao túng các hợp đồng kỹ thuật, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng đất đai và nguồn thu tài chính để đổi lấy các khoản hối lộ lớn. Theo phán quyết, số tiền nhận hối lộ trong vụ án là đặc biệt lớn, với tính chất vụ việc "đặc biệt nghiêm trọng" và gây tác động xã hội đặc biệt nặng nề.

"Tại phiên tòa, ông Yang Youlin đã nói lời sau cùng, thừa nhận tội lỗi và bày tỏ sự hối hận trước tòa", theo thông cáo của tòa án.

Phán quyết trên gây chú ý trong bối cảnh Trung Quốc nhiều năm qua duy trì chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn dưới thời Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Hàng triệu cán bộ, đảng viên và quan chức trong bộ máy công quyền đã bị điều tra hoặc xử lý kỷ luật.

Dù vậy, án tử hình trong các vụ án tham nhũng ở Trung Quốc vẫn tương đối hiếm. Trong nhiều trường hợp nghiêm trọng, các quan chức bị kết án tử hình treo, và có thể giảm án xuống tù chung thân.

Trong những vụ án tham nhũng lớn được công bố gần đây, án tử hình thường xuất hiện khi số tiền liên quan vượt ngưỡng 1 tỉ nhân dân tệ. Năm 2024, ông Li Jianping, một quan chức tại khu vực Nội Mông, đã bị thi hành án tử hình sau khi bị kết tội trong vụ án liên quan hơn 3 tỉ nhân dân tệ.

Một trường hợp khác là ông Zhang Zhongsheng, cựu quan chức tỉnh Sơn Tây, bị kết tội nhận hối lộ hơn 1 tỉ nhân dân tệ và bị tuyên án tử hình vào năm 2018. Tuy nhiên, sau kháng cáo, bản án của ông được giảm xuống án tử hình treo và tù chung thân vào năm 2021.