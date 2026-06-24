Thêm quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc bị điều tra

Tân Hoa xã ngày 24.6 đưa tin ông Bian Zhigang, Phó cục trưởng Cục quản lý khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, đang bị điều tra kỷ luật và giám sát.

Theo thông cáo, ông Bian bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban giám sát quốc gia điều tra vì nghi "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" - cách diễn đạt thường được dùng trong các vụ án liên quan tham nhũng.

Ông Bian Zhigang phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 6.2024 ẢNH: REUTERS

Ông Bian hiện là Phó cục trưởng Cục quản lý khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SASTIND), đồng thời là Phó giám đốc Cục quản lý không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA), theo South China Morning Post.

SASTIND là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong hệ thống công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, phụ trách điều phối nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự trong các lĩnh vực hạt nhân, vũ trụ, hàng không, đóng tàu, quân nhu và điện tử. Cơ quan này còn chịu trách nhiệm thúc đẩy các năng lực cốt lõi của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Ông Bian đã có thời gian dài làm việc tại SASTIND trước khi được bổ nhiệm làm phó cục trưởng vào tháng 2.2024.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm do Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động.

Chiến dịch này đã dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra, cách chức và thanh trừng trong giới quan chức cấp cao, tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, nhà nghiên cứu vũ khí và chuyên gia trong các lĩnh vực chiến lược.

Trong những tháng gần đây, làn sóng điều tra đã lan rộng sang nhiều mắt xích của tổ hợp quân sự - công nghiệp Trung Quốc. Hồi tháng 5, 2 cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, vì các cáo buộc tham nhũng, theo Reuters.