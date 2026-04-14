Người Ý đoàn kết bảo vệ giáo hoàng, Thủ tướng Meloni chỉ trích Tổng thống Trump

Giáo hoàng Leo và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ảnh: reuters

Reuters hôm 14.4 đưa tin Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi nhằm vào Tổng thống Donald Trump sau khi ông công kích Giáo hoàng Leo XIV. Bà Meloni, đồng minh thân cận của ông Trump, đã gọi phát ngôn của chủ nhân Nhà Trắng là "không thể chấp nhận được".

Với tuyên bố trên, bà Meloni đã cùng nhiều chính trị gia thuộc mọi phe phái chính trị tại Ý đồng loạt lên tiếng bảo vệ Giáo hoàng Leo XIV. Bà Meloni từng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025.

Tranh cãi bùng phát sau khi ông Trump trong một bài đăng dài trên mạng xã hội hôm 12.4 chỉ trích Giáo hoàng là "tồi tệ". Sau đó, ông tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải hình ảnh do AI tạo ra, mô tả bản thân giống Chúa Jesus. Hình ảnh vấp phải sự phẫn nộ của nhiều tín đồ Cơ đốc giáo, buộc ông Trump phải xóa bài vào ngày hôm sau và phủ nhận đã so sánh bản thân mình với Chúa Trời.

Trong một sự đáp trả trực tiếp hiếm hoi giữa người đứng đầu Vatican và phía chính khách thế giới, Giáo hoàng Leo tuyên bố ông "không sợ" chính quyền Trump, đồng thời cam kết tiếp tục lên tiếng phản đối cuộc xung đột tại Iran do Mỹ phát động, cũng như vận động cho nỗ lực bảo vệ dân nhập cư.

Nguy cơ khi đối đầu với Giáo hoàng

Ngoài bà Meloni, Phó Thủ tướng Matteo Salvini cũng lên tiếng ủng hộ giáo hoàng. "Giáo hoàng Leo là nhà lãnh đạo tinh thần của hơn một tỉ người Công giáo, và hơn thế nữa, nếu có ai đang nỗ lực vì hòa bình thì đó chính là Giáo hoàng. Vì vậy, công kích ông là điều không khôn ngoan và cũng không hữu ích", Reuters dẫn lời ông Salvini.

Giáo hoàng đồng thời là giám mục thành Rome và lãnh đạo tinh thần của hàng triệu tín đồ tại Ý, vì thế đây là nhân vật mọi thành phần chính khách đều phải thận trọng tránh đối đầu.

Cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho hay đã nhiều thế kỷ mới thấy một hành động công kích trắng trợn như vậy đối với Giáo hoàng của đạo Công giáo, thêm rằng dù là người Công giáo hay không đều cần phải bảo vệ Giáo hoàng Leo trong trường hợp này.

Người Ý có câu "chi mangia papa crepa" (tạm dịch: "ai nuốt chửng Giáo hoàng sẽ bị diệt vong"). Đây là câu tục ngữ xuất phát từ nhiều thế kỷ căng thẳng giữa các triều đại giáo hoàng và những thế lực thế tục.

Sử gia người Ý Alberto Melloni thậm chí còn cho rằng ông Trump đã "mắc sai lầm của thế kỷ", vì lời cảnh báo "chi mangia papa crepa" luôn chứng nghiệm.