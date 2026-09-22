Chứng khoán bùng nổ thúc đẩy làn sóng ‘nghỉ hưu sớm' tại Mỹ

Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, người lao động từ 55 tuổi trở lên đang rời khỏi lực lượng lao động với tốc độ nhanh chóng. Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Bank of America nhận định tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở nhóm tuổi này đang sụt giảm mạnh và gọi đây là "bữa tiệc nghỉ hưu do chứng khoán". Cụ thể, tỷ lệ này đã giảm từ 38,6% từ tháng 8.2024 xuống còn 37,2% hiện nay, CNBC đưa tin ngày 22.9

Giao dịch viên làm việc tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ hồi tháng 2 ẢNH: AP

Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Theo Seoul Economic Daily, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020, làm tăng mạnh tài sản của những người đầu tư vào cổ phiếu và tài khoản hưu trí. Theo thống kê, tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ tăng thêm 12.800 tỉ USD, đạt mức 195.900 tỉ USD trong quý 2/2026. Nhiều người cảm thấy khoản tiền tích góp đã được đảm bảo cho kế hoạch nghỉ hưu. Dù các cá nhân có nhiều khoản đầu tư khác nhau, phần đông người Mỹ từ 65 tuổi trở lên vẫn chú trọng đầu tư vào cổ phiếu.

Ngoài ra, tình trạng già hóa dân số cùng việc các doanh nghiệp ban hành những lựa chọn nghỉ hưu sớm, cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ nghỉ hưu.

Dù nhiều hộ gia đình trở nên khá giả nhờ chứng khoán, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu bong bóng AI vỡ hoặc thị trường lao dốc, những người vừa nghỉ hưu sẽ đối mặt với rủi ro tài chính lớn. Bà Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Công ty tài chính Morgan Stanley Wealth Management (Mỹ), nói với CNBC rằng thị trường sẽ đối mặt với nhiều áp lực khi bước sang năm 2027 do lợi suất trái phiếu cao và những bất ổn về chính sách.

Nếu thị trường giảm điểm, những người nghỉ hưu sớm sẽ rơi vào tình thế buộc phải bán tháo các danh mục đầu tư đang sụt giảm giá trị để trang trải chi phí sinh hoạt, qua đó cũng mất cơ hội phục hồi tài sản, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt tiền tiết kiệm trong những năm tháng tuổi già.

Xét trên góc độ vĩ mô, nếu chứng khoán lao dốc khiến những lao động lớn tuổi phải hoãn kế hoạch nghỉ hưu hoặc quay trở lại tìm việc, thị trường việc làm sẽ mất đi sự luân chuyển tự nhiên. Theo các nhà kinh tế học, điều này sẽ tạo sức ép cho cơ hội tìm việc của lao động trẻ và có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ (hiện đang ở mức thấp là 4,1%) tăng cao trở lại.