Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh

Vào ngày 29.7 theo giờ Mỹ, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại mức 3,5 - 3,75%. Động thái này tương tự 4 phiên họp trước đó của năm nay.

Mặc dù vậy, quyết định trên đã vấp phải sự phản đối từ 3 quan chức trong ủy ban thiết lập chính sách, những người mong muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm để kiềm chế giá cả. Lạm phát tại Mỹ đã ở mức cao hơn 2% (mục tiêu của Fed) trong hơn 5 năm qua. Tình hình càng trở nên phức tạp do xung đột tại Iran làm tăng giá năng lượng, cùng với làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đẩy giá chip máy tính và điện.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu trong họp báo ngày 29.7 ẢNH: AP

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cam kết chống lạm phát, song thừa nhận cơ quan này không có phép thuật để giải quyết vấn đề chỉ trong thời gian ngắn. Ông cũng hoan nghênh những cuộc tranh luận quyết liệt trong nội bộ ủy ban.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed và nỗi lo lạm phát đã lập tức tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Phố Wall. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29.7, hàng loạt chỉ số lao dốc mạnh.

Chỉ số S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng, trong khi chỉ số Nasdaq giảm khoảng 9% so với mức đỉnh kỷ lục hồi tháng 6. Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq 100 cũng sụt giảm 2,1%, kéo dài chuỗi ngày ảm đạm khi giới đầu tư ồ ạt bán tháo các cổ phiếu liên quan đến AI.

Thị trường toàn cầu trong tháng này liên tục biến động khi giới đầu tư đặt câu hỏi về tính bền vững của làn sóng chi tiêu. Các tập đoàn lớn của Mỹ đang rót hàng tỉ USD vào công nghệ mới, gây ảnh hưởng đến dòng tiền tự do.

Tình hình thêm bi quan khi Meta báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng và phải thu hẹp dự báo chi tiêu vốn hàng năm giữa lúc gồng mình xây dựng các trung tâm dữ liệu để phục vụ AI. Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định với tình trạng lạm phát đang nóng lên và giá dầu thô tăng vọt, thị trường dự đoán Fed rất có thể sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 tới.