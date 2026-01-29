Fed giữ nguyên lãi suất

Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), Fed vào ngày 28.1 quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại mức 3,5-3,75%. Có 10 người trong Hội đồng Thống đốc ủng hộ giữ nguyên lại suất và 2 người phản đối. Quyết định của Fed trùng khớp với những dự đoán của thị trường, Reuters đưa tin.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trả lời họp báo ngày 29.1 ẢNH: REUTERS

Theo mô tả của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nền kinh tế Mỹ đang ổn định và rủi ro lạm phát cũng như việc làm giảm sút. Trong năm 2025, Fed đã 3 lần giảm lãi suất sau khi ghi nhận số liệu ảm đạm về việc làm.

Dù đánh giá "tăng trưởng việc làm còn thấp", Fed không còn nhận định rủi ro với thị trường việc làm đang gia tăng. Điều này cho thấy các nhà hoạch định đã giảm lo ngại về sự suy yếu nhanh trên thị trường lao động. Thông báo của Fed không đưa ra manh mối về thời điểm giảm lãi suất tiếp theo. Họ chỉ nhấn mạnh việc này còn phụ thuộc vào số liệu thực tế và triển vọng kinh tế sắp tới.

Ông Trump đối đầu Fed - Bạn đã biết gì?

Phát biểu tại họp báo ngày 28.1, ông Powell cũng nhấn mạnh về tính độc lập của ngân hàng trung ương, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gây sức ép lên Fed.

“Tính độc lập không phải là để bảo vệ các nhà hoạch định chính sách hay bất cứ điều gì tương tự. Đơn giản là mọi nền kinh tế phát triển, mọi nền dân chủ trên thế giới đều đã hình thành nên thông lệ chung này”, ông nói.

Theo CNBC, Chủ tịch Fed Powell để ngỏ việc nới lỏng các chính sách tiền tệ sau khi giá cả hàng hóa giảm. “Ảnh hưởng của thuế quan đến giá hàng hóa sẽ đạt đỉnh và sau đó hạ nhiệt, với điều kiện không có thêm đợt tăng thuế lớn nào”, ông Powell lưu ý.