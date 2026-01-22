Ông Trump úp mở người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Phát biểu với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1, ông Trump nói hiện chỉ còn "hai, thậm chí là một" ứng viên thực sự sáng giá để thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell.

Ông Trump cho biết không muốn đưa cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett vào danh sách cuối cùng vì muốn giữ vị quan chức này ở vị trí hiện tại. "Tôi không muốn mất ông ấy. Ông ấy rất giỏi trên truyền hình", nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP

Trong số các ứng viên, ông Trump đánh giá cao ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư trái phiếu của BlackRock và là người được cho là "gây ấn tượng tốt" trong cuộc phỏng vấn.

Hai ứng viên khác là Thống đốc Fed Christopher Waller và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump đã rút danh sách xuống còn 4 người.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Powell vì chậm cắt giảm lãi suất và cho rằng Fed đã phản ứng quá thận trọng trước tăng trưởng kinh tế. Ông nói mong muốn một chủ tịch Fed theo phong cách cựu Chủ tịch Alan Greenspan, người không coi tăng trưởng mạnh là nguyên nhân tất yếu dẫn đến lạm phát.

"Tôi không tin cứ tăng trưởng tốt là phải nâng lãi suất. Thị trường giờ sụp đổ mỗi khi nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng", ông Trump nói.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Powell ngày càng căng thẳng trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập Chủ tịch Fed liên quan việc cải tạo trụ sở cơ quan này. Ông Powell cho rằng áp lực pháp lý xuất phát từ việc Fed kiên trì đặt lợi ích công chúng lên trên mong muốn chính trị.

Ông Trump cho biết ông Powell "sẽ không có cuộc sống dễ chịu" nếu quyết định hoàn thành nhiệm kỳ đến năm 2028 thay vì rời chức khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc vào tháng 5 tới. "Tôi nghĩ ông ấy muốn rời đi. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", ông Trump nói.