Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump úp mở người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/01/2026 10:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sắp quyết định người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khẳng định danh sách ứng viên đã được thu hẹp và lựa chọn cuối cùng 'gần như đã rõ'.

Phát biểu với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1, ông Trump nói hiện chỉ còn "hai, thậm chí là một" ứng viên thực sự sáng giá để thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell.

Ông Trump cho biết không muốn đưa cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett vào danh sách cuối cùng vì muốn giữ vị quan chức này ở vị trí hiện tại. "Tôi không muốn mất ông ấy. Ông ấy rất giỏi trên truyền hình", nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Ông Trump úp mở danh tính tân Chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: AP

Trong số các ứng viên, ông Trump đánh giá cao ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư trái phiếu của BlackRock và là người được cho là "gây ấn tượng tốt" trong cuộc phỏng vấn.

Hai ứng viên khác là Thống đốc Fed Christopher Waller và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump đã rút danh sách xuống còn 4 người.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Powell vì chậm cắt giảm lãi suất và cho rằng Fed đã phản ứng quá thận trọng trước tăng trưởng kinh tế. Ông nói mong muốn một chủ tịch Fed theo phong cách cựu Chủ tịch Alan Greenspan, người không coi tăng trưởng mạnh là nguyên nhân tất yếu dẫn đến lạm phát.

"Tôi không tin cứ tăng trưởng tốt là phải nâng lãi suất. Thị trường giờ sụp đổ mỗi khi nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng", ông Trump nói.

Ông Trump đối đầu Fed - Bạn đã biết gì?

Quan hệ giữa ông Trump và ông Powell ngày càng căng thẳng trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập Chủ tịch Fed liên quan việc cải tạo trụ sở cơ quan này. Ông Powell cho rằng áp lực pháp lý xuất phát từ việc Fed kiên trì đặt lợi ích công chúng lên trên mong muốn chính trị.

Ông Trump cho biết ông Powell "sẽ không có cuộc sống dễ chịu" nếu quyết định hoàn thành nhiệm kỳ đến năm 2028 thay vì rời chức khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc vào tháng 5 tới. "Tôi nghĩ ông ấy muốn rời đi. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", ông Trump nói.

Tin liên quan

Mỹ điều tra Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nói bị đe dọa

Mỹ điều tra Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nói bị đe dọa

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump gây sức ép với ông khi đe dọa truy tố hình sự.

Bộ trưởng Mỹ hé lộ tiêu chí chọn Chủ tịch Fed mới

Tổng thống Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Fed

Khám phá thêm chủ đề

Trump FED Chủ tịch Fed Jerome Powell Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận