Phát biểu đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ

Trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến Mỹ ngày 23.9 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết năm nay là năm then chốt đối với sự phát triển của cả Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đến Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 23.9 ẢNH: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, ông Tập nhắc lại rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về mặt chiến lược trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào tháng 5. Thỏa thuận này đã tạo ra định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ song phương trong tương lai.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc và Mỹ cần cùng nhau nỗ lực, thúc đẩy một mối quan hệ ổn định với trọng tâm là hợp tác, cạnh tranh ở mức độ vừa phải, kiểm soát được những bất đồng và cam kết vì hòa bình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh và Washington nên là đối tác chứ không nên là đối thủ của nhau.

Trong bài phát biểu sau khi đến Mỹ, ông Tập nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia tầm vóc và nhân dân hai nước đều là những dân tộc vĩ đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay ẢNH: AP

Lưu ý rằng nhân dân hai nước đã duy trì giao lưu hữu nghị từ lâu và có lợi ích đan xen sâu sắc, Chủ tịch Tập cho rằng công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc và nỗ lực đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành, bổ trợ cho nhau và mang lại lợi ích cho thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland (Mỹ) vào chiều 23.9 (giờ địa phương) để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Tập Cận Bình tới Mỹ, sau chuyến thăm đầu tiên vào năm 2015, theo Tân Hoa xã.