Tổng thống Trump phát biểu nhiều vấn đề quan trọng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

Mở đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 22.9, Tổng thống Trump nêu bật các số liệu thống kê về kinh tế và tình hình tội phạm tại Mỹ dưới thời chính quyền của mình, đồng thời đề cập đến việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói.

"Đất nước chúng tôi đang phát triển, sức mạnh của chúng tôi đang gia tăng, quốc gia đang đạt được những thành quả tốt đẹp hơn bao giờ hết và tương lai của chúng tôi vô cùng tươi sáng", Đài NBC News dẫn lời ông cho biết.

Theo nhà lãnh đạo, Mỹ hiện là "quốc gia sôi động và phát triển mạnh mẽ nhất thế giới", dù trước khi ông quay lại Nhà Trắng thì quốc gia này "từng có đường biên giới tồi tệ và nguy hiểm nhất hành tinh, nhưng nay chúng tôi lại có đường biên giới an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Tổng thống Trump cho biết năm ngoái, Mỹ ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất về tội phạm bạo lực, trong đó tỷ lệ giết người giảm xuống mức thấp nhất trong 125 năm, nhờ những hành động của chính quyền.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo còn đề cập chính sách cắt giảm thuế và việc thị trường chứng khoán tăng, bên cạnh những diễn biến tích cực khác trong nước.

Vấn đề Iran

Tổng thống Trump cho rằng ông chính là người đã "tạo ra hòa bình" và đối diện những mối đe dọa và làm cho nước Mỹ "trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới".

Nêu "ví dụ tốt nhất" về mối đe dọa mà Mỹ đối diện, ông đề cập Iran. Theo ông, Mỹ đã phá vỡ sức mạnh của Iran ở Trung Đông và Tehran "không còn là bên bắt nạt nữa".

Tổng thống Mỹ nói rằng ông có "một quyết định lớn" phải đưa ra về vấn đề Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.

Ông Trump đã cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì đã bỏ phiếu với đa số áp đảo để thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Iran nhắm vào hoạt động vận tải biển.

Theo ông, Hải quân Mỹ đã hộ tống tàu thuyền chở hơn 1 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz và lượng dầu được vận chuyển đang ở mức nhiều nhất kể từ đầu cuộc xung đột với Iran.

Bên cạnh đó, ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng kho đạn dược của Mỹ đang ở mức thấp.

"Chúng tôi đang gia tăng kho dự trữ với tốc độ nhanh chưa từng thấy", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang xây dựng các nhà máy sản xuất đạn dược mới.

Xung đột Nga - Ukraine

Về vấn đề Nga - Ukraine, Tổng thống Trump cho biết việc chấm dứt cuộc xung đột sẽ xảy ra "nhanh hơn mọi người biết" và "đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc" liên quan cuộc xung đột này.

Ông cho biết mình đã ký ban hành "một đạo luật mới đầy mạnh mẽ" về các biện pháp cấm vận, và "nếu cần thiết, tôi sẽ phải sử dụng chúng."

Bên cạnh đó, ông ghi nhận những nỗ lực của phu nhân Melania Trump trong việc "đảm bảo đưa nhiều trẻ em Ukraine và Nga đã sơ tán được trở về an toàn với gia đình".

Thỏa thuận với Venezuela, vấn đề Greenland

Về khu vực Mỹ Latinh, ông Trump bảo vệ những hành động của chính quyền Mỹ, trong đó có việc bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro, cũng như thỏa thuận dầu khí đã ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Ông Trump cho biết tháng trước Mỹ đã ký "thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử, bao gồm 65 tỉ thùng dầu, vốn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Venezuela lẫn Mỹ, đồng thời giúp giảm chi phí năng lượng trên toàn thế giới".

"Nếu cộng gộp trữ lượng của Mỹ và Venezuela lại, chúng tôi nắm giữ hơn 60% lượng dầu mỏ của thế giới", ông nói.

Về vấn đề Greenland, ông Trump ca ngợi thỏa thuận mới cho phép Mỹ kiểm soát an ninh tại vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch.

Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ được ký kết trong ngày 22.9 đồng nghĩa với việc "sẽ không còn bất kỳ đối thủ nào của Mỹ được phép thiết lập sự hiện diện quân sự tại Greenland hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm ở đó nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi".

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu quy trình triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại các địa điểm phù hợp. Chúng tôi sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự rất lớn", ông phát biểu.

Trí tuệ nhân tạo

Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ bác bỏ mọi lời kêu gọi về một "âm mưu toàn cầu" nhằm kiểm soát công nghệ này.

Ông cũng đề xuất với các nhà lãnh đạo thế giới nên gọi công nghệ này là "siêu trí tuệ" thay vì "trí tuệ nhân tạo".

Trước đó, ông đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ AI và các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh ngành này đang đứng trước ngã rẽ quan trọng về mặt lập pháp và chính trị liên quan đến các quy định quản lý.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh có nhiều sự chú ý vào những vấn đề trong việc kiểm soát AI cũng như các cảnh báo từ một số nhà lãnh đạo trong ngành, những người đã lên tiếng kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát an toàn.