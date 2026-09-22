Cảnh báo thế giới đối diện 'những rạn nứt mở rộng thành vực thẳm'

Ông Guterres phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ẢNH: REUTERS

Tờ The Guardian ngày 22.9 dẫn lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hợp tác với nhau trên tinh thần "phụ thuộc lẫn nhau" để giải quyết các vấn đề đang phải đối diện.

"Những rạn nứt đã biến thành vực thẳm. Những sự phân hóa địa chính trị đã xuất hiện và tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn", ông phát biểu tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ).

Theo ông, những rạn nứt mở rộng do các vấn đề như xung đột địa chính trị, cuộc khủng hoảng khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Guterres cho rằng không thể để tương lai tiếp tục hướng tới sự phân mảnh, chủ nghĩa giao dịch và sự ngờ vực, đồng thời kêu gọi xây dựng một thế giới dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau, được duy trì bởi một mạng lưới dày đặc các kết nối kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Guterres đã chỉ ra những mối nguy hại tiềm ẩn của AI, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về công nghệ gây tranh cãi này, cũng như những hiểm họa từ biến đổi khí hậu.

"Con người ngày càng trao quyền cho máy móc, trong khi các tác nhân AI đang trở nên vượt tầm kiểm soát", ông nói và cho biết các loại vũ khí tự động sử dụng AI đang chuyển từ "khoa học viễn tưởng thành hiện thực quân sự".

"Đó chính là thách thức then chốt đặt ra trước mắt chúng ta, ngay vào thời điểm nhân loại đang phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa", ông nêu rõ.

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 22-28.9 ẢNH: REUTERS

Về vấn đề hòa bình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng chỉ sức mạnh quân sự không thể đảm bảo điều này. Ông dành một phần bài phát biểu của mình để nêu bật hoàn cảnh khó khăn của dân thường trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, Sudan, Ukraine và các quốc gia khác.

Ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay, và hiện chưa có ứng cử viên nào được xem là nổi bật trong cuộc đua kế nhiệm ông. Ông cam kết sẽ "tiếp tục kiên định với niềm tin rằng hòa bình là điều khả thi" sau khi rời cương vị.