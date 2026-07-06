Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ nhân loại bị 'lập trình cảm xúc'

Ông Guterres phát biểu khai mạc Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI vào ngày 6.7 ẢNH: AFP

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 6.7 kêu gọi thành lập hệ thống điều hành toàn cầu nhằm định hình trí tuệ nhân tạo (AI) vì điều tốt đẹp cho nhân loại, đồng thời cảnh báo về tương lai con người bị công nghệ này "lập trình cảm xúc".

Trong bối cảnh AI phát triển tốc độ như vũ bão, ông lo ngại về "một thử nghiệm đang được tiến hành trên chính xã hội của chúng ta, không có kế hoạch cũng như sự chấp thuận".

"Điều đó là không phù hợp. AI vốn đã thay đổi thế giới chúng ta. Vấn đề là liệu chúng ta sẽ cùng nhau định hình sự thay đổi này, hay để nó định hình chúng ta", AFP dẫn lời ông phát biểu trước Đối thoại Toàn cầu về Quản trị trí tuệ nhân tạo diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 6-7.7.

Ông cảnh báo rằng các hệ thống AI không còn là những công cụ chờ chỉ dẫn, mà chúng viết mã, hành động trên mạng và đưa ra những chọn lựa ngày càng ít được con người giám sát.

"Các thể chế được xây dựng để điều hành máy móc tuân thủ mệnh lệnh, chứ không sẵn sàng cho những máy móc ra quyết định", ông phát biểu.

Ông Guterres bày tỏ lo ngại về việc AI đang làm lu mờ thêm ranh giới giữa đúng và sai, đồng thời nhấn mạnh xu hướng ngày càng gia tăng về việc giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho công nghệ và tin tưởng mù quáng vào kết quả.

Ông thừa nhận rằng cái gọi là "lập trình cảm xúc", hay sử dụng AI để mô tả điều bạn muốn thay vì tự viết mã, "có thể tạo ra những điều kỳ diệu". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tương lai nhân loại không thể để AI định hình cảm xúc.

Một rủi ro khác là việc tập trung quyền lực vào một số công ty AI ở một vài quốc gia. Ông Guterres kêu gọi có biện pháp chung để đánh giá và xác nhận rủi ro, cũng như các chuẩn mực chung, nhất là nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em tiếp cận các hệ thống AI.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết lo ngại lớn nhất của ông liên quan ứng dụng AI trong quân đội, nhất là những hệ thống vũ khí sát thương tự động. "Hãy gọi đúng tên của chúng là những rô bốt sát thủ. Máy móc lựa chọn và tấn công mục tiêu, kết liễu tính mạng mà không có sự kiểm soát và phán đoán của con người. Điều đó phải được cấm bởi luật quốc tế", ông nhấn mạnh.

"Chúng ta có lẽ là thế hệ cuối cùng có thể thiết lập điều khoản để con người và máy móc cùng tồn tại. Cánh cửa đang mở, nhưng nó không còn mở lâu", ông cảnh báo.