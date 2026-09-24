Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn đình chiến thương mại

Ông Bessent đến dự kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 22.9 ẢNH: AFP

Đài Fox News ngày 24.9 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, dự kiến hết hạn vào ngày 10.11, qua đó có thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận thương mại có quy mô lớn hơn.

Ông Bessent đưa ra phát biểu chỉ vài giờ sau cuộc gặp thứ 2 trong vòng 4 ngày với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi đã gặp nhau hôm nay để xem có thể đạt được một thỏa thuận lớn hơn hay không, thay vì chỉ thực hiện một loạt các bước nhỏ lẻ", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, đồng thời lưu ý rằng việc gia hạn thêm 2 tháng cho thỏa thuận đình chiến thương mại sẽ mang lại cho hai bên "thêm thời gian để xem xét những gì có thể thực hiện trên mặt trận kinh tế".

Khi được hỏi liệu có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 10.1.2027 hay không, ông Bessent cho rằng điều này vẫn chưa rõ ràng. Ông cũng cho biết thêm rằng Washington đang hối thúc Bắc Kinh "thực hiện đầy đủ hơn" các cam kết theo thỏa thuận hiện hành trong những tháng tới.

Ông cho biết Trung Quốc đang đáp ứng yêu cầu mua 25 triệu tấn đậu tương, nhưng lại chậm trễ trong việc thực hiện cam kết mua lượng nông sản khác trị giá 17 tỉ USD.

Theo ông Bessent, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới có thể sẽ đưa ra một số thông báo về mục tiêu của 2 nước trong việc dỡ bỏ thuế quan đối với lượng hàng hóa phi thiết yếu trị giá 30 tỉ USD, cũng như các vấn đề liên quan đến dịch vụ tài chính và hoạt động mua nông sản.