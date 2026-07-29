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Thế giới Kinh tế thế giới

Mỹ cấm nhập khẩu các mẫu người máy mới của Trung Quốc

Khánh An
Khánh An

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm nhập khẩu các mẫu người máy và bộ biến tần điện mới của Trung Quốc nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển nội địa.

Mỹ cấm nhập khẩu các mẫu người máy mới của Trung Quốc- Ảnh 1.

Một người máy của Keenon Robotics tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) ở Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 18.7

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 29.7 đưa tin Mỹ vừa công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu người máy và bộ biến tần điện mới của Trung Quốc, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và đưa các ngành công nghiệp trọng điểm dự kiến tăng trưởng mạnh về nước.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) công bố các biện pháp cấm nhập khẩu người máy và rô bốt 4 chân mới từ Trung Quốc, cũng như các bộ biến tần điện kết nối, vốn giúp các nguồn năng lượng tái tạo và pin kết nối với lưới điện và thiết bị trung tâm dữ liệu.

Động thái mới cho thấy Washington đang hướng tới việc bảo vệ chuỗi cung ứng AI của Mỹ trước các mối lo ngại như nguy cơ gián đoạn, đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng, đồng thời thúc đẩy các công ty chuyển sản xuất sang Mỹ.

"Những thiết bị này có thể tạo ra những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, có thể làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia, tạo ra rủi ro an ninh mạng đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ", FCC cho biết trong một thông cáo.

"FCC sẽ tiếp tục góp phần bảo đảm an ninh cho các chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ", Chủ tịch FCC Brendan Carr tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị bình luận.

Một số nhà phân tích dự đoán rằng người máy, được trang bị "bộ não" AI, sẽ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp, trong khi việc xây dựng trung tâm dữ liệu bùng nổ ở Mỹ sẽ phụ thuộc vào nguồn cung cấp biến tần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo rằng các công ty AI của Trung Quốc có thể phải đối diện lệnh cấm vận vì đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Theo các nguồn thạo tin, lệnh cấm của FCC dự kiến không áp dụng đối với những nhà cung cấp ngoài Trung Quốc.

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