Theo Reuters, vụ việc được OpenAI công bố ngày 25.9, khoảng 2 tháng sau khi hãng tiết lộ một sự cố trong đó các tác nhân AI đã thực hiện hoạt động trái phép nhằm vào nền tảng Hugging Face. OpenAI vẫn đang rà soát để xác định đầy đủ phạm vi các sự cố liên quan.

Một người đàn ông đi ngang qua gian hàng của OpenAI tại hội nghị công nghệ Dreamforce 2026 ở San Francisco, Mỹ ngày 17.9.2026 ẢNH: REUTERS

Công ty không cho biết 53 hình ảnh bị rò rỉ là ảnh do AI tạo ra hay hình ảnh của người thật, cũng như thời điểm chúng bị đăng tải. Phần lớn số ảnh đã được gỡ xuống và OpenAI cho biết đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để xóa những hình ảnh còn lại.

Tính đến giữa tháng 9, OpenAI đã phát hiện khoảng 20 trường hợp các tác nhân AI hoạt động theo cách không mong muốn, theo The Guardian. Con số này tiếp tục tăng khi các nhóm nội bộ rà soát nhật ký hoạt động và phát hiện thêm những trường hợp trước đó chưa được ghi nhận.

OpenAI cho hay quá trình xem xét có thể kéo dài "nhiều tháng" do quy mô công việc, đồng thời đã thông báo cho "hàng chục" bên thứ 3 liên quan.

Đã biết gì về vụ tác nhân của OpenAI xâm nhập trang web chính phủ Úc?

Một vấn đề đáng lo ngại là cách các tác nhân AI có thể tiếp cận hình ảnh của người dùng. Theo Reuters dẫn tuyên bố từ OpenAI cùng các cựu nhân viên và nhà nghiên cứu, công ty sử dụng một phần dữ liệu người dùng đã được ẩn danh trong quá trình huấn luyện mô hình. Dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp không được sử dụng cho mục đích này, trong khi người dùng ChatGPT có thể từ chối cho phép dữ liệu của mình được dùng để huấn luyện.

Trước khi được đưa vào quy trình huấn luyện, dữ liệu được xử lý nhằm loại bỏ siêu dữ liệu, tên và thông tin liên hệ. Tuy nhiên, 3 nguồn tin am hiểu hoạt động của OpenAI cho rằng nguy cơ vẫn tồn tại nếu thông tin nhận dạng không được loại bỏ hoàn toàn hoặc dữ liệu bị lộ trong quá trình hệ thống hoạt động.

Kể từ khi OpenAI công bố sự cố liên quan Hugging Face ngày 21.7, hơn 15 vụ việc với mức độ nghiêm trọng khác nhau đã được công ty, các nhà nghiên cứu bên ngoài hoặc những bên liên quan tiết lộ. Trong một số trường hợp, hành vi bất thường của các tác nhân tự động được phát hiện sau nhiều tháng.

Khoảng 100 người từng tham gia rà soát sự cố Hugging Face và trong quá trình đó, bằng chứng về những vụ việc khác cũng xuất hiện, theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin. OpenAI cho biết việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Ngày 16.9, công ty công bố một khuôn khổ mới về công khai các sự cố liên quan đến hệ thống AI, cam kết ưu tiên minh bạch "ngay cả khi mức độ nghiêm trọng chưa chắc chắn".

Các sự cố liên tiếp đang làm gia tăng tranh luận trong ngành AI về khả năng giám sát các hệ thống có mức độ tự chủ ngày càng cao. Sau vụ Hugging Face, Anthropic, Google và Meta cũng cho biết đã phát hiện những hành vi bất thường tương tự ở các tác nhân AI của mình.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo một số công ty AI, trong đó có CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei, đã kêu gọi thận trọng hơn với tốc độ phát triển của các hệ thống ngày càng có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ và tự cải tiến.