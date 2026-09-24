Ông Donald Trump đổi tên trí tuệ nhân tạo thành SI - siêu trí tuệ

Washington Post dẫn lời Tổng thống Donald Trump, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm 22.9, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) - công nghệ siêu việt với khả năng giống con người, sẽ được Mỹ gọi là "siêu trí tuệ" (Super Intelligence - AI).
Trước đó, ông Trump và Nhà Trắng đã thăm dò ý kiến công chúng trên X và Truth Social về việc đổi tên AI. "Từ giờ, tất cả các tài liệu của Mỹ và hy vọng là của thế giới, sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là 'siêu' thay vì 'nhân tạo'. Chúng ta sẽ gọi đây là siêu trí tuệ", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ "không kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ vĩ đại hơn cả cuộc Cách mạng Công nghiệp".
Dưới đây là trích dẫn phát biểu của ông Trump về việc đổi tên AI thành SI.
Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực kiểm soát AI mang tính toàn cầu đang được nhắc đến. Từ nay về sau, trí tuệ nhân tạo được gọi chính thức là siêu trí tuệ. Việc dùng từ "nhân tạo" khiến trí tuệ nghe giả tạo.
Nghe có vẻ giả tạo, nhưng thực chất nó không giả. Công nghệ này thực sự rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Trên thực tế, nó hoàn toàn trái ngược với những gì tuyên bố. Từ giờ trở đi, tất cả các tài liệu của Mỹ và hy vọng là của cả thế giới, sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều, đó là "siêu" thay vì "nhân tạo". Vì vậy, nó là siêu trí tuệ. Nói cách khác, chào mừng đến với thế giới mới của siêu trí tuệ - SI. Hãy xem liệu nó có hiệu quả hơn không. Nghe hay hơn nhiều. Nó thực sự tốt hơn nhiều và nó chính xác hơn nhiều. Hãy xem liệu tôi có quyền lực gì không. Có thể có, có thể không, chúng ta sẽ sớm biết thôi.
Mỗi công nghệ mới đột phá đều mang đến những thách thức và siêu trí tuệ cũng không phải ngoại lệ.
... Chúng ta sẽ giữ cho mọi thứ rất, rất rõ ràng và rất mạnh mẽ. Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ gì đó sẽ còn lớn hơn cả cuộc Cách mạng Công nghiệp. Nhiều người nói rằng nó còn lớn hơn cả cuộc Cách mạng Công nghiệp hay chính internet. Và chúng ta sẽ rất cẩn thận.
Mọi việc diễn ra rất tốt và nhanh chóng. Các cơ quan thực thi pháp luật khác sẽ can thiệp nếu cần thiết. Nhưng chúng ta sẽ chỉ khuyến khích trí tuệ siêu việt. Chúng ta sẽ khuyến khích chứ không kìm hãm nó. Chúng ta sẽ giám sát chặt chẽ thông qua Bộ Tư pháp.
Mỹ dẫn đầu thế giới về siêu trí tuệ và sẽ tiếp tục duy trì vị thế này một cách an toàn, có trách nhiệm.
Phát biểu của ông Trump tại LHQ: Từ các vấn đề thế giới đến 'siêu trí tuệ'
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