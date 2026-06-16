Trump Mobile T1 bị nghi chung nguồn gốc Trung Quốc với điện thoại HTC

Theo iFixit, kết quả ảnh chụp X-quang từ máy quét CT Lumafield và quá trình bung máy thực tế cho thấy kết cấu linh kiện bên trong của mẫu Trump Mobile T1 gần như trùng khớp hoàn toàn với mẫu điện thoại HTC U24 Pro ra mắt vào năm 2024.

Mặc dù có một vài tinh chỉnh nhỏ về mặt ngoại hình như cáp nối đèn flash được kéo dài hơn, vị trí lưới loa ở khung nhôm có kiểu lỗ khác biệt, các bộ phận cốt lõi lại không có sự thay đổi. Quá trình kiểm tra dưới kính hiển vi điện tử đối với màn hình của hai thiết bị cho thấy cấu trúc sắp xếp điểm ảnh và mật độ pixel hoàn toàn đồng nhất, đều sử dụng tấm nền công nghệ PenTile với cách bài trí Diamond Pixel của Samsung.

Nguồn gốc "Mỹ" của chiếc Trump Mobile T1 từng bị nghi ngờ từ khi sản phẩm này xuất hiện trên internet Ảnh: iFixit

Đi sâu vào bảng mạch chủ, hai mẫu máy có cùng hình dạng linh kiện, vị trí đặt ốc vít và tem niêm phong chống mở máy. Bo mạch của T1 sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 tương tự phiên bản của HTC. Khác biệt nhỏ nằm ở gói đa chip chứa RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB khi T1 sử dụng linh kiện từ Micron, còn mẫu HTC U24 Pro đối chứng sử dụng của SK Hynix. Thử nghiệm thực tế cho thấy bo mạch của HTC có thể lắp vặn và khởi động bình thường bên trong thân vỏ của T1.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai thiết bị nằm ở viên pin. Pin của Trump Mobile T1 có dung lượng công bố là 19,35 Wh, cao hơn mức 17,23 Wh của HTC U24 Pro. Linh kiện này được sản xuất tại Philippines bởi công ty Newlix Mfg Inc (đăng ký hoạt động từ năm 2025). Tuy nhiên, công suất sạc của T1 bị giới hạn ở mức 30 W đi kèm củ sạc tương ứng trong hộp, thấp hơn mức sạc nhanh 60 W của HTC U24 Pro.

Chiếc T1 (viền vàng) được quảng cáo Made in USA (Sản xuất tại Mỹ) nhưng giống hệt, thậm chí lắp vừa linh kiện của chiếc điện thoại có nguồn gốc Quảng Đông (Trung Quốc) Ảnh: iFixit

Hiện tại, đơn vị phân phối Trump Mobile cho biết thiết bị được lắp ráp từ khoảng 10 linh kiện bởi một đội ngũ tại Florida (Mỹ). Tuy nhiên, các dữ liệu phân tích chuỗi cung ứng chỉ ra rằng phần lớn các bộ phận cốt lõi, bao gồm cả thiết kế bo mạch và khuôn vỏ, đều có nguồn gốc sản xuất từ các nhà máy thiết kế gốc (ODM) tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - nơi nắm giữ dây chuyền có sẵn của mẫu máy HTC cũ.

Dữ liệu từ một đợt rò rỉ gần đây cũng cho thấy doanh số thực tế của dòng máy này đạt khoảng 30.000 sản phẩm, thấp hơn mức kỳ vọng đặt hàng trước đó.

Về khả năng sửa chữa, do mẫu HTC U24 Pro sau hai năm ra mắt vẫn không cung cấp tài liệu kỹ thuật công khai hay linh kiện thay thế chính thức, mẫu Trump Mobile T1 tạm thời bị xếp cùng danh mục và nhận mức điểm đánh giá độ khả thi sửa chữa thấp, đạt 3 trên 10 điểm.