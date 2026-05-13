Điện thoại Trump Mobile T1 tiếp tục trễ hẹn, đổi thiết kế nhiều lần

Theo IBTimes, mẫu điện thoại Trump Mobile T1 tiếp tục gây chú ý khi chưa thể ra mắt tại Mỹ tính đến tháng 5.2026, dù từng được kỳ vọng xuất hiện từ năm 2025. Thiết bị này đã trải qua ít nhất ba lần thay đổi thiết kế, đồng thời bỏ lỡ nhiều mốc thời gian từng được nhắc đến trước đó.

Trump Mobile được giới thiệu vào tháng 6.2025 cùng một gói cước di động hằng tháng. Bên cạnh việc bán các thiết bị Apple và Samsung tân trang, thương hiệu này còn quảng bá mẫu smartphone riêng mang tên T1. Ban đầu, thiết bị được cho là sẽ xuất hiện vào tháng 8.2025, nhưng kế hoạch này không diễn ra như kỳ vọng.

Trump Mobile T1 được quảng bá với thiết kế mới, nhưng sản phẩm vẫn chưa có ngày bán chính thức ẢNH: TRUMPMOBILE

Những hình ảnh quảng bá về T1 cũng thay đổi theo thời gian. Có phiên bản cho thấy máy mang tông vàng với cụm ba camera sau, trong khi hình ảnh khác trên website chính thức lại có thiết kế mặt lưng khác biệt. Đại diện công ty từng trình bày một mẫu gần sản xuất vào đầu năm 2026, nhưng sau đó thiết kế trên website Trump Mobile lại thay đổi.

Dù vậy, thiết bị được cho là đã nhận chứng nhận PTCRB, bước xác nhận khả năng tương thích với mạng di động. Tuy nhiên, chứng nhận kỹ thuật này không đồng nghĩa sản phẩm đã sẵn sàng bán ra. Đến đầu tháng 5.2026, trang quảng bá vẫn nhận đặt cọc 100 USD cho thiết bị có giá niêm yết 499 USD, nhưng chưa công bố ngày phát hành.

Một thay đổi khác nằm ở cách Trump Mobile mô tả nguồn gốc sản phẩm. Các thông điệp ban đầu từng gợi ý smartphone này được sản xuất tại Mỹ, nhưng tuyên bố này sau đó đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó, công ty dùng các cụm từ mềm hơn như thiết bị được thiết kế theo ‘giá trị Mỹ’ và tinh thần sáng tạo của Mỹ.

Theo thông tin quảng bá trên website Trump Mobile, T1 dự kiến có màn hình AMOLED 6,78 inch, camera trước 50 MP, cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP, ống kính góc rộng 8 MP và tele 50 MP. Máy cũng được mô tả có pin 5.000 mAh, chạy hệ điều hành Android, hỗ trợ nhận diện vân tay và mở khóa khuôn mặt. Dù vậy, các thông số này chưa được xác nhận trên thiết bị bán lẻ cuối cùng