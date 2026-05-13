Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Trump Mobile T1 tiếp tục trễ hẹn, đổi thiết kế nhiều lần

Khải Minh
Khải Minh
13/05/2026 16:25 GMT+7

Trump Mobile T1 vẫn chưa có ngày bán chính thức tại Mỹ, sau nhiều lần đổi thiết kế và thay đổi thông điệp quảng bá.

Theo IBTimes, mẫu điện thoại Trump Mobile T1 tiếp tục gây chú ý khi chưa thể ra mắt tại Mỹ tính đến tháng 5.2026, dù từng được kỳ vọng xuất hiện từ năm 2025. Thiết bị này đã trải qua ít nhất ba lần thay đổi thiết kế, đồng thời bỏ lỡ nhiều mốc thời gian từng được nhắc đến trước đó.

Trump Mobile được giới thiệu vào tháng 6.2025 cùng một gói cước di động hằng tháng. Bên cạnh việc bán các thiết bị Apple và Samsung tân trang, thương hiệu này còn quảng bá mẫu smartphone riêng mang tên T1. Ban đầu, thiết bị được cho là sẽ xuất hiện vào tháng 8.2025, nhưng kế hoạch này không diễn ra như kỳ vọng.

Điện thoại Trump Mobile T1 tiếp tục trễ hẹn, đổi thiết kế nhiều lần - Ảnh 1.

Trump Mobile T1 được quảng bá với thiết kế mới, nhưng sản phẩm vẫn chưa có ngày bán chính thức

ẢNH: TRUMPMOBILE

Những hình ảnh quảng bá về T1 cũng thay đổi theo thời gian. Có phiên bản cho thấy máy mang tông vàng với cụm ba camera sau, trong khi hình ảnh khác trên website chính thức lại có thiết kế mặt lưng khác biệt. Đại diện công ty từng trình bày một mẫu gần sản xuất vào đầu năm 2026, nhưng sau đó thiết kế trên website Trump Mobile lại thay đổi.

Dù vậy, thiết bị được cho là đã nhận chứng nhận PTCRB, bước xác nhận khả năng tương thích với mạng di động. Tuy nhiên, chứng nhận kỹ thuật này không đồng nghĩa sản phẩm đã sẵn sàng bán ra. Đến đầu tháng 5.2026, trang quảng bá vẫn nhận đặt cọc 100 USD cho thiết bị có giá niêm yết 499 USD, nhưng chưa công bố ngày phát hành.

Một thay đổi khác nằm ở cách Trump Mobile mô tả nguồn gốc sản phẩm. Các thông điệp ban đầu từng gợi ý smartphone này được sản xuất tại Mỹ, nhưng tuyên bố này sau đó đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó, công ty dùng các cụm từ mềm hơn như thiết bị được thiết kế theo ‘giá trị Mỹ’ và tinh thần sáng tạo của Mỹ.

Theo thông tin quảng bá trên website Trump Mobile, T1 dự kiến có màn hình AMOLED 6,78 inch, camera trước 50 MP, cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP, ống kính góc rộng 8 MP và tele 50 MP. Máy cũng được mô tả có pin 5.000 mAh, chạy hệ điều hành Android, hỗ trợ nhận diện vân tay và mở khóa khuôn mặt. Dù vậy, các thông số này chưa được xác nhận trên thiết bị bán lẻ cuối cùng

Tin liên quan

Trump Mobile T1 chưa 'lên kệ' đã có nguy cơ bị đưa ra tòa

Trump Mobile T1 chưa 'lên kệ' đã có nguy cơ bị đưa ra tòa

Trump Mobile đang hứng chỉ trích nặng nề sau khi quảng cáo smartphone T1 bằng hình ảnh chỉnh sửa của iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone Trump Mobile T1 điện thoại Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận