Trump Mobile T1 chưa 'lên kệ' đã có nguy cơ bị đưa ra tòa

Những quảng cáo này không chỉ gây hiểu lầm mà còn làm tăng nguy cơ kiện tụng từ Apple và Samsung, đồng thời dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của sản phẩm T1 mà Trump Mobile đang phát triển.

Hình ảnh phiên bản đã chỉnh sửa của T1 được Trump Mobile đăng tải ẢNH: INSTAGRAM

Tháng trước, Trump Mobile ra mắt như là một tân binh trên thị trường nhà mạng tại Mỹ, đồng thời công ty công bố smartphone mang thương hiệu riêng T1. Tuy nhiên, buổi ra mắt của T1 không gây ấn tượng mạnh mẽ như các sản phẩm của đối thủ, vốn đầu tư nhiều vào marketing. Để cải thiện hình ảnh, công ty đã phát hành một số hình ảnh mới của T1 nhưng lại tự đẩy mình vào rắc rối pháp lý.

Quá nhiều vấn đề với điện thoại đầu tiên của Trump Mobile

Cụ thể, một hình ảnh quảng cáo được chia sẻ trên X cho thấy chiếc smartphone mang logo Trump Mobile và tông màu vàng, nhưng đó thực chất là một chiếc Galaxy S25 Ultra đã được chỉnh sửa. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi một bài đăng khác trên Instagram cho thấy Trump Mobile đang quảng cáo một chiếc iPhone 16 Pro Max với lớp vỏ vàng và logo của họ.

Những điều này có thể khiến Apple và Samsung cảm thấy không hài lòng và dẫn đến khả năng kiện tụng, bao gồm hành vi quảng cáo sai sự thật. Dẫu vậy, nhiều người cũng không loại trừ khả năng các sản phẩm mà Trump Mobile chỉnh sửa gần đây không phải là T1 mà chỉ là một thiết bị tạm thời.

Trước đó, Trump Mobile cố gắng quảng bá rằng T1 là mẫu smartphone được sản xuất tại Mỹ, tuy nhiên cụm từ này đã bị xóa bỏ. Điều đó đặt ra câu hỏi về khả năng của công ty trong việc thực hiện cam kết sản xuất tại Mỹ.

Được biết, T1 hiện vẫn chưa được bán ra, tuy nhiên người dùng có thể đặt trước với khoản tiền đặt cọc 100 USD. Câu hỏi đặt ra là liệu sản phẩm này có thực sự ra mắt hay chỉ là một sản phẩm "hư cấu" vẫn còn là một dấu hỏi lớn.