Mỹ hoàn trả 81 tỉ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Theo số liệu ngân sách công bố ngày 13.7, từ đầu năm tài chính 2026, bắt đầu vào tháng 10.2025, đến nay Mỹ đã chi 81 tỉ USD để hoàn thuế, tăng mạnh so với mức 5 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức tăng đột biến này gần như hoàn toàn xuất phát từ phán quyết của Tòa án tối cao, trong đó phần lớn khoản hoàn thuế diễn ra vào tháng 5 và tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cầm một biểu đồ bên cạnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khi ông phát biểu về thuế quan tại Nhà Trắng ngày 2.4.2025 ẢNH: REUTERS

Thuế quan, tức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu, là trụ cột trong chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Ông Trump nhiều lần quảng bá thuế quan như công cụ để đưa nhà máy trở lại Mỹ, giành được các thỏa thuận thương mại tốt hơn và thu hẹp thâm hụt ngân sách liên bang, theo AP.

Tuy nhiên, hồi tháng 2, Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ một phần lớn các khoản thuế bổ sung do ông Trump ban hành, buộc chính phủ phải hoàn tiền cho các doanh nghiệp đã nộp những khoản thuế này.

Diễn biến này khiến thâm hụt ngân sách Mỹ tăng trở lại, sau khi từng giảm nhẹ vào năm 2025 nhờ nguồn thu từ thuế quan. Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, thâm hụt ngân sách liên bang đạt 1.367 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ.

Gánh nặng chi phí đi vay cũng tiếp tục đè nặng lên ngân sách Mỹ. Washington đã chi hơn 1.000 tỉ USD chỉ để trả lãi cho nợ công, tăng 14%. Trong khi đó, chi tiêu quân sự tăng 5% do cuộc chiến ở Trung Đông.

Mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hiện nay của chính quyền ông Trump sẽ hết hạn vào ngày 24.7. Tuy nhiên, Nhà Trắng đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp thuế mới, với lý do cần xử lý tình trạng thực thi lỏng lẻo luật chống cưỡng bức lao động và dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp.