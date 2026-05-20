IRS bị cấm điều tra ông Trump và gia đình về vấn đề thuế trong quá khứ

Ông Trump, các con trai Eric và Donald Jr. và Tập đoàn Trump đã đệ đơn kiện cơ quan thu thuế vào tháng 1, yêu cầu bồi thường 10 tỉ USD sau khi hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ vào nhiều năm trước.

Một cựu nhân viên hợp đồng của IRS đã nhận tội vào năm 2023 về việc làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump và những người Mỹ giàu có khác cho giới truyền thông và nhận án tù 5 năm.

Ông Trump đã rút đơn kiện chống lại IRS hôm thứ 18.5 trong thỏa thuận dàn xếp. Đổi lại, Bộ Tư pháp Mỹ thành lập một quỹ trị giá gần 1,8 tỉ USD gọi là "Quỹ chống vũ khí hóa" để bồi thường cho các đồng minh chính trị của ông Trump, những người tin rằng họ đã bị truy tố không công bằng dưới thời các chính quyền trước đây.

Đảng Dân chủ đã gọi đây là "quỹ đen" sẽ thưởng cho những người trung thành với tổng thống bằng tiền thuế của người dân.

Bản thân ông Trump không đủ điều kiện nhận bồi thường từ quỹ này nhưng theo một phụ lục của thỏa thuận dàn xếp được quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche ký và được công bố hôm 19.5, biết IRS "vĩnh viễn bị cấm" truy tố hoặc theo đuổi bất kỳ khiếu nại thuế nào chống lại ông Trump, gia đình ông hoặc các doanh nghiệp của ông từ ngày 18.5, ngày ký kết thỏa thuận, trở về trước.

Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong thời gian gần đây từ chối công khai tờ khai thuế. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng hồ sơ này đang được IRS kiểm toán.

Quyền Bộ trưởng Blanche, cựu luật sư riêng của ông Trump, đã xuất hiện trước một ủy ban Thượng viện hôm 19.5 và bảo vệ quỹ bồi thường, bác bỏ những tuyên bố của đảng Dân chủ rằng tiền "sẽ chỉ được trao cho đảng Cộng hòa hoặc bạn bè của tổng thống".

"Bất kỳ ai ở đất nước này đều đủ điều kiện để nộp đơn nếu họ tin rằng họ là nạn nhân của việc bị lợi dụng", ông Blanche nói.