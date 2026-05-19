Thế giới

Tranh cãi việc chính quyền ông Trump lập quỹ tiền tỉ bồi thường cho đồng minh

Thụy Miên
19/05/2026 10:23 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 18.5 thông báo thành lập quỹ trị giá 1,776 tỉ USD để bồi thường cho các đồng minh của Tổng thống Donald Trump, những người cho rằng đã bị chính quyền tiền nhiệm đối xử bất công.

Hình ảnh vào thời điểm những người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol hôm 6.1.2021

Bộ Tư pháp thông báo quỹ bồi thường sẽ do một ủy ban gồm 5 thành viên điều hành, và Tổng thống Trump có quyền sa thải bất kỳ thành viên nào trong số đó. Quỹ sẽ bắt đầu xử lý các đơn yêu cầu cho đến ngày 15.12.2028, tức một tháng trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump kết thúc.

Việc thành lập quỹ bồi thường đánh dấu một động thái chưa từng có tiền lệ cho phép chính quyền Tổng thống Trump trả tiền cho những người ủng hộ từ một cơ quan chính phủ do ông kiểm soát và vận hành bằng tiền thuế dân, theo Đài CNN hôm 19.5.

Hiện có rất ít giới hạn về đối tượng có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường từ quỹ này. Ông Trump từ lâu luôn nói rằng các đồng minh của mình đã trở thành nạn nhân của những đòn tấn công chính trị từ hệ thống tư pháp, như vụ điều tra thông đồng với Nga hoặc gần 1.600 người bị truy tố trong vụ tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Quỹ mới được thành lập sau khi ông Trump rút đơn kiện đòi bồi thường 10 tỉ USD vì cho rằng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) không bảo vệ được nhà lãnh đạo và Tập đoàn Trump trước tình trạng bị rò rỉ thông tin về hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, quỹ mới - gắn với con số biểu tượng 1776 năm lập quốc của Mỹ - được dự báo sẽ lập tức đối mặt nguy cơ kiện tụng của phe Dân chủ và các tổ chức giám sát chính phủ.

Phe Dân chủ và các tổ chức giám sát cho rằng việc lập quỹ bồi thường bằng tiền thuế dân là hành vi tham nhũng, và tổng thống có thể làm giàu cho các đồng minh dựa trên những cáo buộc vô căn cứ vốn cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden tiến hành truy tố các đối tượng dựa trên động cơ chính trị.

