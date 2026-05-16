Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giao dịch chứng khoán bất thường của Tổng thống Trump?

Thụy Miên
Thụy Miên
16/05/2026 08:09 GMT+7

Hôm 15.5, các nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi tham nhũng sau khi tên của ông xuất hiện cùng với những giao dịch chứng khoán lớn.

Giao dịch chứng khoán bất thường của Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump họp báo trên Không lực Một sau khi rời Bắc Kinh hôm 15.5

ảnh: afp

"Tổng thống tham nhũng đúng là thảm họa của an ninh quốc gia", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cảnh báo trên X. Bà Warren đề cập đến các giao dịch chứng khoán, trong đó cổ phiếu Nvidia, hãng sản xuất các dòng chip được các công ty AI sử dụng, được mua dưới tên Tổng thống Trump, theo AFP hôm 16.5.

Chủ nhân Nhà Trắng đã cho phép Nvidia bán sản phẩm ở Trung Quốc, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong ngắn hạn.

"Ông Trump mang theo Tổng giám đốc Nvidia trong chuyến thăm Trung Quốc để vận động (Chủ tịch nước Trung Quốc) Tập Cận Bình mua những dòng chip hiện đại mới, dù điều này sẽ tạo ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ", bà Warren viết. "Hóa ra ông Trump đã mua vào hàng triệu USD cổ phiếu của NVIDIA", bà chỉ ra.

Tuy nhiên, con trai cả của Tổng thống Trump là ông Eric Trump, hiện điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình cùng em trai Donald Trump Jr., lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên.

"Toàn bộ tài sản của chúng tôi được đầu tư theo thỏa thuận ủy thác ẩn danh do những tổ chức tài chính lớn nhất thực hiện và phân bổ vào các danh mục đầu tư chỉ số có độ bao phủ rộng", con ông Trump đáp trả trên X. Ông Eric Trump nói nếu cho rằng có thành viên của gia đình Trump tự ý mua bán cổ phiếu riêng lẻ thì đó là điều sai sự thật và hoàn toàn bịa đặt.

Ông Eric Trump không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính phủ liên bang, nhưng vẫn tháp tùng cha trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này.

Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang cũng có mặt trong đoàn.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đăng bài trên X gọi ông Trump là "tổng thống tham nhũng nhất lịch sử Mỹ".

Các tài liệu được công bố hôm 14.5 cho thấy ông Trump đứng tên trong các giao dịch với tổng giá trị vượt quá 200 triệu USD, và có liên quan đến Amazon, Apple, Microsoft và Boeing.

Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản cá nhân của ông Trump đạt 6,5 tỉ USD vào tháng 3/2026, tức chỉ mất một năm để tăng thêm 1,4 tỉ USD.

Tin liên quan

Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hoảng vì giá dầu tăng quá nhanh?

Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hoảng vì giá dầu tăng quá nhanh?

Dù các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự đoán giá dầu có thể tăng trong những ngày đầu của cuộc chiến với Iran, quy mô và mức độ kéo dài của phản ứng từ thị trường vẫn khiến họ bị sốc.

Ông Trump tuyên bố tăng thuế toàn cầu mới từ 10% lên 15%

Ông Trump tăng thuế nhập khẩu ô tô EU

Khám phá thêm chủ đề

Giao dịch chứng khoán Tổng thống Trump tham nhũng cổ phiếu Nvidia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận