Giao dịch chứng khoán bất thường của Tổng thống Trump?

Tổng thống Donald Trump họp báo trên Không lực Một sau khi rời Bắc Kinh hôm 15.5 ảnh: afp

"Tổng thống tham nhũng đúng là thảm họa của an ninh quốc gia", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cảnh báo trên X. Bà Warren đề cập đến các giao dịch chứng khoán, trong đó cổ phiếu Nvidia, hãng sản xuất các dòng chip được các công ty AI sử dụng, được mua dưới tên Tổng thống Trump, theo AFP hôm 16.5.

Chủ nhân Nhà Trắng đã cho phép Nvidia bán sản phẩm ở Trung Quốc, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong ngắn hạn.

"Ông Trump mang theo Tổng giám đốc Nvidia trong chuyến thăm Trung Quốc để vận động (Chủ tịch nước Trung Quốc) Tập Cận Bình mua những dòng chip hiện đại mới, dù điều này sẽ tạo ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ", bà Warren viết. "Hóa ra ông Trump đã mua vào hàng triệu USD cổ phiếu của NVIDIA", bà chỉ ra.

Tuy nhiên, con trai cả của Tổng thống Trump là ông Eric Trump, hiện điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình cùng em trai Donald Trump Jr., lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên.

"Toàn bộ tài sản của chúng tôi được đầu tư theo thỏa thuận ủy thác ẩn danh do những tổ chức tài chính lớn nhất thực hiện và phân bổ vào các danh mục đầu tư chỉ số có độ bao phủ rộng", con ông Trump đáp trả trên X. Ông Eric Trump nói nếu cho rằng có thành viên của gia đình Trump tự ý mua bán cổ phiếu riêng lẻ thì đó là điều sai sự thật và hoàn toàn bịa đặt.

Ông Eric Trump không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính phủ liên bang, nhưng vẫn tháp tùng cha trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này.

Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang cũng có mặt trong đoàn.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đăng bài trên X gọi ông Trump là "tổng thống tham nhũng nhất lịch sử Mỹ".

Các tài liệu được công bố hôm 14.5 cho thấy ông Trump đứng tên trong các giao dịch với tổng giá trị vượt quá 200 triệu USD, và có liên quan đến Amazon, Apple, Microsoft và Boeing.

Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản cá nhân của ông Trump đạt 6,5 tỉ USD vào tháng 3/2026, tức chỉ mất một năm để tăng thêm 1,4 tỉ USD.