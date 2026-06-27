Ông Trump dọa áp thuế 100% với các nước đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số

"Nhiều quốc gia châu Âu đã và đang thảo luận về việc sắp áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ. Một số nước trong đó sắp thực hiện điều này", ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 26.6

"Bất kỳ quốc gia nào áp đặt loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế quan 100% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ", ông cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện tại Washington D.C ngày 26.6.2026 ẢNH: REUTERS

Theo ông Trump, mức thuế mới sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại với Mỹ, "dù đã được thực hiện, ký kết hay chưa". Tuyên bố này có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) đạt được năm 2025, trong đó Washington giới hạn thuế đối với hàng hóa châu Âu ở mức 15%, đổi lại EU giảm thuế đối với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.

Tuy nhiên, tiến trình lập pháp kéo dài tại EU nhằm thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đã khiến ông Trump nhiều lần đe dọa khôi phục mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm ô tô. Các nhà lập pháp EU sau đó phải đẩy nhanh các thay đổi trước hạn chót ngày 4.7 do ông Trump đặt ra.

Vấn đề thuế dịch vụ kỹ thuật số từ lâu là điểm nóng trong quan hệ thương mại Mỹ - châu Âu. Mỹ cho rằng các sắc thuế này phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước này, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ đang dẫn đầu thị trường dịch vụ số toàn cầu.

Trước cuộc gặp ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris sẽ không nhượng bộ sức ép từ Washington và sẽ không bãi bỏ thuế kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Các dịch vụ bị đánh thuế bao gồm sàn thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến.

Pháp từ năm 2019 đã áp thuế 3% đối với doanh thu tại Pháp từ các dịch vụ kỹ thuật số của những công ty có doanh thu trên 25 triệu euro (28,4 triệu USD) trong nước và 750 triệu euro trên toàn cầu. Năm ngoái, các nhà lập pháp Pháp đề xuất tăng gấp đôi mức thuế này lên 6%.

Trước khi lên đường dự hội nghị G7 tại Pháp, ông Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế kỹ thuật số.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã cảnh báo Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác về khả năng bị áp thuế trả đũa nếu tiếp tục duy trì hoặc mở rộng thuế dịch vụ kỹ thuật số.