Thế giới

Ông Trump dùng thuế đe dọa EU

Vi Trân
09/05/2026 05:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế lên Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này không phê chuẩn khung thỏa thuận thương mại được hai bên thống nhất hồi năm ngoái trước ngày 4.7, theo AP.

Tuần trước, ông Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với ô tô nhập từ EU lên 25% trong tuần này với lý do tương tự. Chưa rõ cảnh báo mới sẽ áp dụng cho toàn bộ hàng hóa EU hay chỉ cho ô tô. Nếu chỉ cho ô tô, điều đó đồng nghĩa ông Trump đang kéo dài hạn chót cho EU. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump cho biết đã có cuộc gọi "tuyệt vời" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Trump dùng thuế đe dọa EU - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại Washington D.C ngày 7.5

ẢNH: REUTERS

Theo khung thỏa thuận được hai vị nhất trí vào năm ngoái, Mỹ sẽ thu thuế 15% lên hầu hết hàng hóa nhập từ EU. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 ra phán quyết vô hiệu thuế quan toàn cầu mà Nhà Trắng đã ban hành vào năm ngoái theo một đạo luật năm 1977. Chính quyền ông Trump đã sử dụng mức thuế này để gây sức ép, buộc EU chấp nhận đàm phán thỏa thuận đó.

Ngay sau phán quyết của tòa án, ông Trump đã ban hành mức thuế 10% mới lên toàn cầu theo một điều luật khác được ban hành hồi năm 1974. Tuy nhiên, Tòa án Thương mại quốc tế - một tòa án liên bang tại New York (Mỹ) - ngày 7.5 ra phán quyết rằng thuế suất mới này là vô hiệu lực và không được luật pháp cho phép.

Tòa án tuyên thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump là bất hợp pháp

 Quyết định trực tiếp ngăn chặn chính quyền Mỹ thu thuế của 3 nguyên đơn gồm tiểu bang Washington và 2 doanh nghiệp nhỏ đã tham gia khởi kiện. Phán quyết cũng mở đường cho nhiều công ty khác yêu cầu bãi bỏ thuế suất này và đòi lại tiền thuế họ đã đóng.

Nhà Trắng chưa bình luận nhưng giới quan sát nhận định chính quyền nhiều khả năng sẽ kháng án và vụ kiện có thể được đưa lên Tòa án Tối cao.


Ông Trump ra tối hậu thư thuế quan với EU

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) phải phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Washington trước ngày 4.7, nếu không sẽ đối mặt với mức thuế 'cao hơn nhiều'.

