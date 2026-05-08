Tòa án tuyên bố thuế quan toàn cầu mới của Mỹ là bất hợp pháp

Ngày 7.5, Tòa án Thương mại quốc tế tại Mỹ ra phán quyết chống lại thuế quan 10% toàn cầu của Nhà Trắng, cho rằng việc viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết "các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản", để ban hành thuế là không hợp lý, theo AFP.

Phán quyết được thông qua với 2 phiếu thuận, 1 phiếu chống và là chiến thắng cho một số bên đã khởi kiện chính quyền Mỹ.

Tổng thống Trump ban hành mức thuế này hồi tháng 2 nhằm đối phó tình trạng thâm hụt thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20.2 bác bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông ban hành dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) hồi năm 2025.

Mức thuế mới chỉ có hiệu lực đến cuối tháng 7 trừ khi quốc hội gia hạn. Tòa án Thương mại quốc tế ngày 7.5 ra lệnh cho bị đơn thi hành quyết định trong vòng 5 ngày và những công ty nhập khẩu đã khởi kiện sẽ nhận được tiền hoàn thuế.

Phạm vi hẹp

Theo Reuters, chỉ có 2 doanh nghiệp nhỏ và tiểu bang Washington đã tham gia khởi kiện được hưởng lợi theo phán quyết này. Tòa án đã từ chối ra lệnh cấm áp thuế đối với toàn bộ các bên nhập khẩu, từ chối đề nghị của 24 tiểu bang khác, hầu hết do đảng Dân chủ kiểm soát.

Tòa án cho rằng các bang này đã không đóng thuế theo Điều 122 nên không đủ tư cách để yêu cầu miễn thuế. Bang Washington đã chứng minh được rằng họ đã đóng thuế thông qua Đại học Washington.

Do đó, thuế suất sẽ giữ nguyên đối với các nhà nhập khẩu khác trong quá trình chính quyền của ông Trump kháng án. Chính quyền ông Trump chưa bình luận về phán quyết.

Mặt khác, Nhà Trắng đã tìm nhiều cách khác để tái xây dựng chương trình thuế lâu dài hơn. Theo đó, các quan chức Mỹ đã mở nhiều cuộc điều tra vào hàng chục đối tác thương mại và có thể dẫn đến những loại thuế mới sau đó.