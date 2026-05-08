Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Tòa án tuyên bố thuế quan toàn cầu mới của Mỹ là bất hợp pháp

Vi Trân
Vi Trân
08/05/2026 06:47 GMT+7

Tòa án Thương mại quốc tế đã tuyên bố mức thuế quan 10% toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp và yêu cầu bồi thường.

Ngày 7.5, Tòa án Thương mại quốc tế tại Mỹ ra phán quyết chống lại thuế quan 10% toàn cầu của Nhà Trắng, cho rằng việc viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết "các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản", để ban hành thuế là không hợp lý, theo AFP.

Tòa án tuyên bố thuế quan toàn cầu mới của Mỹ là bất hợp pháp- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành thuế quan toàn cầu 10% hồi tháng 2 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế tương tự được ban hành trước đó

ẢNH: REUTERS

Phán quyết được thông qua với 2 phiếu thuận, 1 phiếu chống và là chiến thắng cho một số bên đã khởi kiện chính quyền Mỹ.

Tổng thống Trump ban hành mức thuế này hồi tháng 2 nhằm đối phó tình trạng thâm hụt thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20.2 bác bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông ban hành dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) hồi năm 2025.

Mức thuế mới chỉ có hiệu lực đến cuối tháng 7 trừ khi quốc hội gia hạn. Tòa án Thương mại quốc tế ngày 7.5 ra lệnh cho bị đơn thi hành quyết định trong vòng 5 ngày và những công ty nhập khẩu đã khởi kiện sẽ nhận được tiền hoàn thuế.

Phạm vi hẹp

Theo Reuters, chỉ có 2 doanh nghiệp nhỏ và tiểu bang Washington đã tham gia khởi kiện được hưởng lợi theo phán quyết này. Tòa án đã từ chối ra lệnh cấm áp thuế đối với toàn bộ các bên nhập khẩu, từ chối đề nghị của 24 tiểu bang khác, hầu hết do đảng Dân chủ kiểm soát.

Tòa án cho rằng các bang này đã không đóng thuế theo Điều 122 nên không đủ tư cách để yêu cầu miễn thuế. Bang Washington đã chứng minh được rằng họ đã đóng thuế thông qua Đại học Washington.

Do đó, thuế suất sẽ giữ nguyên đối với các nhà nhập khẩu khác trong quá trình chính quyền của ông Trump kháng án. Chính quyền ông Trump chưa bình luận về phán quyết.

Mặt khác, Nhà Trắng đã tìm nhiều cách khác để tái xây dựng chương trình thuế lâu dài hơn. Theo đó, các quan chức Mỹ đã mở nhiều cuộc điều tra vào hàng chục đối tác thương mại và có thể dẫn đến những loại thuế mới sau đó.

Tin liên quan

Ông Trump phản ứng mạnh phán quyết tòa án, áp thuế quan 10% toàn cầu

Ông Trump phản ứng mạnh phán quyết tòa án, áp thuế quan 10% toàn cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng dữ dội trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, và tuyên bố sẽ sử dụng một đạo luật khắc nghiệt hơn để tiếp tục cuộc chiến thương mại toàn cầu của mình.

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Ông Trump tuyên bố tăng thuế toàn cầu mới từ 10% lên 15%

Khám phá thêm chủ đề

Thuế quan Trump Đánh thuế Thuế quan 10% toàn cầu Toà án Thương mại quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận