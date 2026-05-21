IRS bị "khóa tay" với hồ sơ thuế cũ của ông Trump

Trí Đỗ
21/05/2026 05:15 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 19.5 đã ký một thỏa thuận dàn xếp, trong đó Cục Thuế vụ Mỹ (IRS) "vĩnh viễn bị cấm" truy tố, điều tra hoặc theo đuổi các khiếu nại liên quan một số vấn đề thuế trước đây của Tổng thống Donald Trump.

Điều khoản này không chỉ áp dụng với ông Trump, mà còn bao gồm gia đình, các quỹ tín thác, công ty và những thực thể liên quan, theo The Hill. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định thỏa thuận không ngăn IRS kiểm toán các hồ sơ thuế được nộp sau ngày ký kết.

Động thái trên nằm trong khuôn khổ vụ kiện trị giá 10 tỉ USD mà ông Trump khởi xướng nhằm vào IRS, với cáo buộc cơ quan này để lộ thông tin khai thuế của ông thông qua một nhà thầu chính phủ. 

Văn bản được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp và ông Trump tự nguyện rút lại vụ kiện. Đổi lại, Bộ Tư pháp thành lập một "Quỹ chống vũ khí hóa" trị giá gần 1,8 tỉ USD, nhằm tạo kênh hỗ trợ cho những cá nhân cho rằng họ từng bị các chính quyền trước đây đối xử bất công.

Theo CNN, điều khoản liên quan IRS được đính kèm khá kín đáo trong một liên kết thuộc thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, khiến nhiều nghị sĩ và giới quan sát bất ngờ. Phát ngôn viên nhóm pháp lý của ông Trump nói ông tham gia thỏa thuận "vì lợi ích của người dân Mỹ", đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực buộc những người mà ông cho là đã gây hại cho nước Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18.5

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng thỏa thuận này đặt ra vấn đề xung đột lợi ích, bởi ông Trump hiện kiểm soát các cơ quan hành pháp liên quan vụ kiện mà ông từng theo đuổi với tư cách cá nhân.

