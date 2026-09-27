Cặp sứ giả gấu trúc Trung Quốc 'khởi hành' đến Mỹ

Cặp gấu trúc Ping Ping (Bình Bình) và Fu Shuang (Phúc Song) đã được đưa lên máy bay tại Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc) và khởi hành vào lúc 2 giờ 55 ngày 27.9 (giờ địa phương).

Theo Tân Hoa xã, cặp gấu trúc sẽ được đưa đến Sở thú Atlanta (bang Georgia, Mỹ) để bắt đầu hành trình định cư tại đây trong 10 năm.

Một cặp gấu trúc tại Cơ sở Nghiên cứu bảo tồn gấu trúc Thành Đô hồi tháng 12.2025 ẢNH: AFP

Trước khi lên đường, Cơ sở Nghiên cứu bảo tồn gấu trúc Thành Đô đã tổ chức tiệc chia tay cho cặp gấu này.

Chuyến bay được thực hiện chỉ một ngày sau khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ. Trong chuyến thăm, ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gia hạn giai đoạn "đình chiến" về thương mại và đồng ý thiết lập đường dây nóng liên quan AI giữa hai nước.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 24.9, ông Tập nói: "Gấu trúc khổng lồ là sứ giả của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi có một tin tốt đây: một cặp gấu trúc sẽ đến Sở thú Atlanta trong vài ngày nữa".

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Tập thăm công trình tâm huyết

Sở thú Atlanta từng nuôi gấu trúc từ năm 1999 đến năm 2024, theo Reuters. Hồi tháng 4, cơ sở này thông báo đạt thỏa thuận với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc để nuôi dưỡng cặp gấu.

Gấu trúc là một trong những biểu tượng của Trung Quốc, nước thường cho các vườn thú quốc tế "thuê" loài vật đáng yêu này trong hoạt động được gọi là "ngoại giao gấu trúc".

Truyền thống này bắt đầu từ năm 1957 khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông tặng gấu trúc Bình Bình cho Liên Xô. Bắc Kinh đã tặng hai con gấu trúc cho Mỹ vào năm 1972 khi hai nước bắt đầu đối thoại hướng tới bình thường hóa quan hệ.

Theo CNN, con gấu trúc đực đến Atlanta ngày 27.9 cũng mang tên Bình Bình, sinh ngày 17.3.2020. Trong khi đó, Phúc Song là gấu cái, sinh ngày 18.10.2020.

Trung Quốc đã ngừng tặng gấu trúc vào năm 1984 do số lượng loài này giảm sút và thay vào đó cho thuê chúng, thường là theo cặp trong thời hạn 10 năm. Nếu gấu trúc sinh con khi ở nước ngoài, gấu con vẫn thuộc sở hữu của Trung Quốc và thường được đưa trở lại nước này khi còn nhỏ.

Gấu trúc từng được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã nâng cấp tình trạng của loài này lên "dễ bị tổn thương" vào năm 2016. Theo Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF), hiện có khoảng 1.800 cá thể gấu trúc sống trong tự nhiên.