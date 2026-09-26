Lời mời bất ngờ của Tổng thống Trump trong tiệc chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong tiệc chiêu đãi tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào tối 24.9 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump bất ngờ thông báo muốn đưa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng các khách mời khác đi xem dự án trị giá 400 triệu USD đang được xây dựng ngay bên cạnh, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 24.9 Ảnh: AP

"Nhằm dành tặng một món quà đặc biệt cho Chủ tịch Tập và phu nhân Bành, tôi muốn mời tất cả quý vị trong phòng cùng đi qua tấm rèm tuyệt đẹp ở phía sau", ông Trump nói với các vị khách.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp: "Phòng khiêu vũ mới mà quý vị từng nghe nói đến sẽ hoàn thành trong một năm nữa, và quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một công trình mà tôi tin là quý vị sẽ thích".

Các phóng viên sau đó đã được yêu cầu rời khỏi khu tiệc tối, nhưng một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với AFP rằng "họ thực sự đã đi tham quan" khi được hỏi liệu ông Trump có đưa ông Tập và các khách mời đi xem phòng khiêu vũ hay không.

Việc đưa khách tham quan một trong những khu vực nhạy cảm nhất của chính phủ Mỹ cho thấy nỗ lực của ông Trump nhằm gây ấn tượng với ông Tập trong chuyến thăm cấp nhà nước này, theo AFP.

Tổng thống Trump từng gọi đây là "tổ hợp quân sự kết hợp phòng khiêu vũ vĩ đại nhất thế giới" vì công trình này sẽ bao gồm 6 tầng ngầm chứa các khu vực nhạy cảm cùng một bãi đáp dành cho máy bay không người lái trên mái nhà.

Tổng thống Trump tiếp Chủ tịch Tập: Chuyến tham quan Nhà Trắng và món quà 'biểu tượng'

Ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau hai lần nữa?

Đến sáng 25.9 (giờ Mỹ), Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên quay lại Nhà Trắng để dùng trà với Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Ông Tập đã hướng tới các cuộc gặp sắp tới với ông Trump, nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo đã được thể hiện rõ nét trong suốt chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của ông.

"Hướng tới thời gian còn lại của năm nay, chúng ta sẽ có thêm hai cơ hội để gặp nhau. Đầu tiên là hội nghị APEC tại Trung Quốc và sau đó là hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ", ông Tập phát biểu trong tiệc trà, theo CNN.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết thêm ông sẽ chào đón Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trở lại thăm Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên dùng trà tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng ngày 25.9 Ảnh: AFP

Tổng thống Trump dường như đã xác nhận việc ông sẽ tham dự. "Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ tham dự và chúng ta sẽ còn trao đổi nhiều", ông Trump nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Trump xác nhận kế hoạch tham dự hội nghị cấp cao APEC, dự kiến sẽ được tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 18 và 19.11. Ông Trump sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Miami vào tháng 12.

Sau tiệc trà, Tổng thống Trump đưa Chủ tịch Tập cùng phu nhân thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Washington D.C. Sau đó, ông Tập đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với ông Trump, theo CNN.