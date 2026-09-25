Tổng thống Trump tặng quà gì khi tiếp đãi Chủ tịch Tập Cận Bình?

Trong bài phát biểu trước bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng vào tối 24.9 giờ Mỹ (sáng nay giờ Việt Nam), Tổng thống Trump đã giới thiệu món quà dành tặng Chủ tịch Tập. Đó là một bức tượng đại bàng đầu trắng đậu trên cành cây đặt trên bệ đỡ, theo tờ The New York Times.

Bức tượng đại bàng đầu trắng được trao tặng cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Nhà Trắng vào ngày 24.9 Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho hay bức tượng này được thiết kế dựa trên sự "hợp tác cá nhân" giữa ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ và biểu tượng cho tinh thần tự do, vươn cao của nước Mỹ. Chúng tôi hy vọng nó sẽ tìm được một nơi đẹp, một nơi tuyệt vời tại Bắc Kinh", ông Trump nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng món quà sau khi ông Trump ra hiệu về phía mình. Ông Tập không tặng quà đáp lễ trong phần phát biểu nâng ly của mình. Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, ông Tập đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ gửi hai chú gấu trúc đến vườn thú Atlanta với tư cách là những sứ giả hữu nghị.

Những nhân vật nào được mời đến dự tiệc?

Theo Reuters trích danh sách các khách mời do Văn phòng Báo chí Nhà Trắng công bố, về phía quan chức Mỹ có Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và nhiều quan chức khác.

Trong số quan chức Trung Quốc được mời gồm có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó thủ tướng Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, và Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trịnh Sách Khiết.

Một số người con của Tổng thống Trump, gồm Ivanka Trump, Eric Trump và Tiffany Trump cũng tham dự tiệc. Ngoài ra còn có các tỉ phú công nghệ hàng đầu thế giới như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, và Chủ tịch Apple Tim Cook, theo Reuters. CEO Nvidia Jensen Huang cũng có mặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ngày 24.9 Ảnh: AFP

Ông Trump đã đưa ông Tập tham quan những nơi nào?

Trước đó, sau khoảng 90 phút hội đàm tại Phòng Bầu dục hôm 24.9, Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Tập bước ra bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, nơi chiếc trực thăng Marine One của ông Trump đã đỗ sẵn trên bãi đáp mới được lát đá granite, theo AP. Ông Trump ra hiệu và chỉ tay vào dòng chữ lớn ghi "Seal of the President of the United States" (tạm dịch: Con dấu của Tổng thống Mỹ) trên bề mặt bãi đáp.

Tổng thống Donald Trump (phải) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi trên sân đỗ trực thăng mới sau khi lên chiếc Marine One ngày 24.9 Ảnh: AP

Trong chuyến thăm của ông Tập, ông Trump còn giới thiệu những bức ảnh được treo bên trong Cánh Tây của Nhà Trắng, những bức ảnh chụp ông tại nhiều nơi trên thế giới và được lồng trong khung mạ vàng.

Theo một video được trợ lý Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã cho Chủ tịch Tập xem bức ảnh chụp chung của hai nhà lãnh đạo khi ông Trump đến thăm Bắc Kinh vào tháng 5.

Ngoài ra, theo hình ảnh do Đại sứ quán Trung Quốc công bố, ông Trump cũng giới thiệu với ông Tập bản sao Tuyên ngôn Độc lập được treo trên tường trong Phòng Bầu dục.