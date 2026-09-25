Ông Tập Cận Bình đề cập vấn đề Đài Loan khi gặp ông Trump

Tối 24.9, sáng 25.9 (giờ Việt Nam), cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại thủ đô Washington D.C. Hai bên thảo luận nhiều vấn đề khi gặp nhau và dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ "xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng". Theo đó, ông Tập mong muốn Mỹ sẽ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Nhà Trắng chưa đưa ra thông báo ngay lập tức về cuộc trao đổi này, nhưng các quan chức Mỹ từ lâu đã tránh tuyên bố rõ ràng việc phản đối nền độc lập của Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Washington D.C Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc gặp, ông Tập nhắc đến "bẫy Thucydides" khi gặp ông Trump - một lý thuyết học thuật cho rằng sự cạnh tranh giữa một cường quốc đang lên và một cường quốc đã xác lập vị thế thường dẫn đến chiến tranh. Ông Tập lập luận rằng cả hai quốc gia đều sẽ hưởng lợi từ hợp tác và chịu thiệt hại từ đối đầu, ông cũng kêu gọi duy trì đối thoại quân sự thường xuyên và tăng cường các cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng, theo Reuters.

Về phần mình, ông Trump đã viện dẫn lịch sử chung giữa hai nước để nhấn mạnh tiềm năng hợp tác. Ông cho rằng hai bên có thể đạt được nhiều thành tựu nếu theo đuổi các lợi ích chung.

Một trong những chủ đề nóng khác là trí tuệ nhân tạo (AI) và hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan điểm khác biệt. Ông Trump từng tuyên bố rằng AI nên được gọi là "siêu trí tuệ" (SI), đã viết trên mạng xã hội rằng ông muốn giữ nguyên hiện trạng và dựa vào Bộ Tư pháp Mỹ thay vì áp đặt bất kỳ quy định kiểm soát mới nào. Ông khẳng định Trung Quốc cũng có cùng quan điểm này.

Tuy nhiên, ông Tập ngày 24.9 lại cho rằng với tư cách là những quốc gia đi đầu về AI, cả Trung Quốc và Mỹ cần phải quản lý sự phát triển của công nghệ này. "Chúng ta có cả năng lực lẫn trách nhiệm phát triển và quản lý AI theo hướng tích cực, đồng thời đảm bảo rằng sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân", ông Tập nói.

Ngày 25.9, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc và Mỹ cần tìm kiếm một phương thức mới để các cường quốc có thể chung sống hòa hợp với nhau. Ông nhấn mạnh hai nước cần hành xử như những cường quốc có trách nhiệm.

Hai nhà lãnh đạo tại bữa tiệc ở Nhà Trắng Ảnh: Reuters

Một loạt diễn biến mới ở Trung Đông

AFP sáng 25.9 đưa tin Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ngày 24.9 sau khi phát cảnh báo cho một số khu vực, bao gồm cả thánh địa Mecca.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu (vốn hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại Houthi từ năm 2015) cho biết 6 tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn. Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi một loạt cảnh báo ngắn, bao gồm cho Mecca, cùng các cảnh báo riêng biệt cho tỉnh Yanbu ven biển Đỏ cũng như các khu vực Taif, Jeddah và Tabuk. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.

Trong những tuần gần đây, các cảnh báo thường được đưa ra ngay trước khi Houthi thực hiện các cuộc tấn công.

Người Hồi giáo thực hiện nghi lễ Umrah tại đại thánh đường ở thành phố linh thiêng Mecca Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24.9 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran chỉ đạo các kế hoạch tác chiến của Houthi. "Houthi tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ không nhận chỉ đạo từ chúng tôi mà hành động dựa trên những tình huống bị áp đặt lên họ", ông Pezeshkian phát biểu với Đài Fox News, theo bản dịch lời ông từ đài này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp có kế hoạch triển khai các khí tài quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ, để bảo vệ Yanbu. Cơ sở hạ tầng tại Yanbu và khu vực lân cận đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong mạng lưới các công trình năng lượng quy mô lớn của Ả Rập Xê Út.

Yanbu là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của vương quốc này trên biển Đỏ, đồng thời được kết nối với các khu vực sản xuất dầu gần bờ biển vịnh Ả Rập thông qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây, hay còn gọi là Petroline. Yanbu cũng là nơi tập trung các cơ sở lọc hóa dầu và kho chứa dầu quy mô lớn; vị trí đắc địa bên bờ biển Đỏ mang lại cho Ả Rập Xê Út một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu khí đến thị trường châu Âu.

Tổng thống Iran: Lựa chọn chấm dứt cuộc chiến hay không nằm ở phía Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng quyền quyết định chấm dứt cuộc chiến với Iran thuộc về phía Mỹ, bởi Tehran không hề muốn tiếp tục giao tranh.

"Khi có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, chúng ta không nên tìm đến giải pháp sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, do những hành động kích động từ phía Israel, họ đã áp đặt cuộc chiến này lên chúng tôi. Nhưng chúng tôi không muốn tiếp tục. Chính nước Mỹ phải là bên lựa chọn xem họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không", ông nói trong phần phát biểu được đài truyền hình dịch lại.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ ngày 23.9 Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nepal: Thảm họa lũ quét là lời cảnh báo với toàn thế giới

Thủ tướng Nepal, ông Balendra Shah, phát biểu trước Liên Hiệp Quốc ngày 24.9 rằng trận lũ quét thảm khốc tại nước này hồi tháng trước "không chỉ là một bi kịch cục bộ, mà còn là lời cảnh báo đối với toàn thế giới".

Theo AFP ngày 25.9, ông Shah nói rằng tình trạng khí hậu nóng lên đang gây mất ổn định hệ sinh thái vốn mong manh của vùng Himalaya, làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu cùng các sông băng, đồng thời gia tăng các mối nguy hiểm.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay gánh vác chi phí thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi "Nepal không thể đơn độc xây dựng khả năng chống chịu trước một cuộc khủng hoảng vốn đã trở nên trầm trọng hơn do sự thất bại của hệ thống quản trị toàn cầu".