Siêu El Nino và phép thử ứng phó toàn cầu

Theo báo cáo mới của Viện Salata về khí hậu và bền vững thuộc Đại học Harvard (Mỹ), nhiệt độ mặt biển tại vùng Nino 3.4 ở xích đạo Thái Bình Dương giữa tháng 9 đã cao hơn mức trung bình khoảng 2 độ C. Cơ quan Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) dự báo có 75% khả năng El Nino trong giai đoạn tháng 10 - 12 sẽ mạnh hơn mọi đợt ghi nhận kể từ năm 1950.

Những cánh đồng lúa nứt nẻ do mùa khô kéo dài tại Tây Java (Indonesia) ẢNH: AFP

Tác động đã bắt đầu xuất hiện rõ. Lượng mưa giảm làm gia tăng cháy đất than bùn tại Indonesia và gây sức ép lên sản lượng lúa. Tại Trung Mỹ, hạn hán gây thiệt hại mùa màng và khiến mực nước kênh đào Panama suy giảm, buộc tuyến đường thủy chiếm khoảng 5% thương mại toàn cầu phải hạn chế lưu lượng tàu, theo AFP. Trong khi đó, Ecuador và một số khu vực Nam Mỹ có thể đối mặt mưa lũ cực đoan.

Những biến động thời tiết có thể nhanh chóng chuyển thành sức ép kinh tế - xã hội. Hồi tháng 8, Chương trình Lương thực thế giới cảnh báo tác động của El Nino có thể đẩy khoảng 50 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và khiến giá thực phẩm tăng. Bên cạnh đó, rủi ro đối với sức khỏe cũng đặc biệt đáng lo. Theo The Guardian hôm qua dẫn ước tính của giới khoa học khí hậu, nắng nóng tăng thêm do El Nino có thể khiến hơn 450.000 người tử vong sớm.

Trước viễn cảnh trên, giới chuyên gia cho rằng công tác ứng phó không thể chỉ dừng ở dự báo thời tiết. Các chính quyền cần kiểm tra hệ thống thoát nước, đê, đập, đường sá và cầu cống, đồng thời chuẩn bị nơi trú ẩn, dịch vụ y tế và phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người thu nhập thấp và người vô gia cư - những nhóm thường chịu rủi ro lớn hơn khi thiên tai xảy ra.

Một số địa phương tại Mỹ đã tổ chức diễn tập theo kịch bản El Nino, phối hợp nhiều đơn vị nhằm phát hiện lỗ hổng trước khi xảy ra bão lớn, lũ lụt hoặc sạt lở. Trong khi đó, nhiều nước châu Á đang chạy đua củng cố hệ thống cảnh báo, bảo vệ nguồn nước và mùa màng trước đợt El Nino mới.