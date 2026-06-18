Thế giới ứng phó siêu El Nino

Cục Khí tượng Úc mới đây cảnh báo El Nino đã hình thành tại Thái Bình Dương và có thể tiếp tục mạnh lên trong 6 tháng cuối năm 2026 để trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất trong 7 thập niên, theo Reuters.

Mạnh nhất kể từ năm 1950

"Khoảng phân nửa số mô hình dự đoán hiện tượng El Nino lần này có thể đạt đến đỉnh điểm trong số những hiện tượng cao nhất quan sát được từ năm 1950", theo Cục Khí tượng Úc. Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng mạnh những tác động của El Nino năm 2026.

Vài ngày trước, Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA) cũng thông báo El Nino đã chính thức hình thành. Các nhà khoa học Mỹ dự kiến hiện tượng này tiếp tục gia tăng cường độ vào cuối năm, thậm chí có khả năng mạnh nhất lịch sử, theo AFP. Trong khuyến cáo mới nhất, các nhà khoa học NOAA ước tính xác suất xảy ra một đợt El Nino cực mạnh trong giai đoạn tháng 11 đến tháng 1 năm sau là 63%, thuộc nhóm cao nhất kể từ năm 1950.

El Nino được dự báo sẽ khiến sản lượng hoa màu ở châu Á bị ảnh hưởng ẢNH: REUTERS

Dựa trên những dự báo trên, chuyên gia Marc Alessi của Liên minh các nhà khoa học quan ngại (Mỹ) cảnh báo sự kết hợp của tình trạng biến đổi khí hậu do nhiên liệu hóa thạch và siêu El Nino có thể dễ dàng đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao mới.

Sự chuẩn bị của các nước

Trong bối cảnh các nước chuẩn bị ứng phó tần suất nắng nóng, lũ lụt và hạn hán tăng cao vì siêu El Nino, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong nỗ lực này. Đài CGTN đưa tin Trung Quốc đang phát triển các hệ thống dự báo thời tiết thế hệ mới dựa vào AI, bao gồm chuỗi mô hình khí tượng có tên "Phong".

Bắc Kinh cũng triển khai nền tảng đám mây cảnh báo sớm MAZU, theo đó tích hợp các chức năng giám sát khí tượng, đánh giá rủi ro và đưa ra cảnh báo thiên tai. Hiện MAZU đã được sử dụng tại một số nước như Pakistan, Mông Cổ và Sri Lanka, góp phần nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó thiên tai tại địa phương.

El Nino chính thức hình thành trên Thái Bình Dương, có thể trở nên rất mạnh

Còn tại Mỹ, NOAA sử dụng các hệ thống cảnh báo dựa trên AI và những mô hình khí hậu tiên tiến nhằm nâng cao năng lực dự báo theo mùa và cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan. Bên cạnh đó, Cục Khí tượng Úc mở rộng năng lực theo dõi và dự báo khí hậu trong bối cảnh nước này đối mặt nguy cơ tăng cao xảy ra hạn hán, nắng nóng và cháy rừng.

Tại châu Âu, EU mở rộng việc sử dụng dự báo khí hậu thông qua Trung tâm thời tiết tầm trung châu Âu và dịch vụ theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, theo website Trung tâm nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu. Đây là những nền tảng kết hợp dữ liệu quan sát vệ tinh, mô hình máy tính có sự hỗ trợ của AI để cung cấp các dự báo chính xác hơn, hỗ trợ các chính phủ chuẩn bị đối phó El Nino.