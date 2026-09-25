Tổng thống Iran gửi thông điệp mới cho Mỹ về xung đột

"Chính Mỹ phải lựa chọn xem họ có muốn chấm dứt chuyện này hay không", Tổng thống Pezeshkian nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trong một chương trình của kênh Fox News được phát sóng ngày 24.9.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) vào ngày 23.9 Ảnh: AFP

Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng kể từ khi Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran vào ngày 28.2.

"Tại sao chỉ trong vòng hai tuần sau khi ký kết thỏa thuận, họ lại chọn cách phá bỏ thỏa thuận?", ông đặt câu hỏi khi nhắc đến sự sụp đổ của một thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh.

"Nếu chính quyền Mỹ hiện tại muốn đạt được thỏa thuận trong khuôn khổ luật pháp quốc tế thì tốt thôi. Còn nếu không, thì dù là trước hay sau cuộc bầu cử (giữa kỳ tại Mỹ), điều đó cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào đối với chúng tôi", Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Pezeshkian. Tổng thống Trump ngày 9.9 cho hay ông tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc "ngay lập tức" sau khi Mỹ tiến hành cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22.9, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng ông có thể "xóa sổ Cộng hòa Hồi giáo" nếu không đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tự quyết định thời điểm kết thúc chiến sự với Mỹ và Israel, sau khi ông Trump nói rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Pezeshkian khẳng định rằng lực lượng Houthi không nhận chỉ đạo từ Tehran, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Houthi với Ả Rập Xê Út cùng các đồng minh tại Yemen. "Chúng tôi có liên lạc với họ, nhưng không có mối quan hệ mang tính hệ thống", ông khẳng định.

Hôm 24.9, Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Houthi sau khi đưa ra cảnh báo cho một số khu vực, trong đó có thánh địa Mecca, theo AFP.

Houthi đã áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, tấn công các tàu chở dầu và lãnh thổ nước này, đồng thời chiếm giữ những dải đất rộng lớn dọc theo bờ biển Đỏ của Yemen, khu vực có vai trò huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.