Vì sao Ả Rập Xê Út chật vật chống Houthi?

Lực lượng Houthi gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, kiểm soát toàn bộ vùng ven biển Đỏ của Yemen và phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út mà dường như không gặp phải sự ngăn cản đáng kể nào, theo AFP.

Hình ảnh từ đoạn video được công bố ngày 9.8 cho thấy một quả tên lửa đang được phóng về phía mà Houthi cho là các điểm tập kết quân và kho vũ khí của Ả Rập Xê Út tại cảng Mokha thuộc miền tây Yemen Ảnh: AFP

Theo nhận định từ giới chuyên gia, Ả Rập Xê Út gặp khó khăn trong việc đẩy lùi Houthi một phần do sự phụ thuộc vào các lực lượng ủy nhiệm kém hiệu quả trên thực địa, trong khi địa hình hiểm trở và sự hỗ trợ từ Iran lại tạo lợi thế cho Houthi.

Tại sao Ả Rập Xê Út vất vả chống Houthi?

Ả Rập Xê Út đã chi hàng tỉ USD để mua sắm các loại vũ khí và khí tài quân sự hiện đại. Vương quốc này lâu nay dựa vào đông đảo nhân sự và nhà thầu và nước ngoài để bổ sung cho lực lượng của mình.

Việc mua sắm vũ khí quy mô lớn từ các nhà sản xuất phương Tây, trong đó có những công ty Mỹ, Anh và Pháp, đã trở thành nét đặc trưng trong chính sách quốc phòng và chiến lược ngoại giao của Ả Rập Xê Út nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh.

Trong tuần trước, Mỹ đã phê duyệt gói bán 48 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trị giá 24,3 tỉ USD cho Ả Rập Xê Út.

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Bất chấp kho vũ khí hùng hậu, quân đội Ả Rập Xê Út lại có khá ít kinh nghiệm trong việc tự mình chỉ huy các chiến dịch tác chiến phức tạp.

"Ả Rập Xê Út cần xây dựng một quân đội sẵn sàng chiến đấu và một dân số sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những gì họ đang có", ông Bernard Haykel, chuyên gia về Ả Rập Xê Út tại Đại học Princeton (Mỹ), nhận định trong một cuộc thảo luận trực tuyến sau đợt tấn công mới nhất của Houthi.

Giới chuyên gia từ lâu đã cho rằng lực lượng quân sự Ả Rập Xê Út được duy trì ở quy mô nhỏ và rời rạc nhằm ngăn chặn nguy cơ đảo chính tại một khu vực vốn thường xuyên xảy ra các cuộc lật đổ chính quyền.

Một khẩu đội tên lửa Patriot được nhìn thấy gần căn cứ không quân Prince Sultan tại al-Kharj (Ả Rập Xê Út) vào ngày 20.2.2020 Ảnh: AFP

"Ả Rập Xê Út là nơi duy nhất mà chế độ quân chủ không bị quân đội lật đổ, vì đã làm cho quân đội ở thế yếu", ông Ray Takeyh, học giả nghiên cứu về Trung Đông, phát biểu tại một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ vào năm 2015.

Vì sao Houthi khó bị đánh bại?

Dù lúc đầu chỉ được trang bị vũ khí thô sơ, Houthi đã tận dụng địa hình hiểm trở và mạng lưới liên kết bộ lạc để thiết lập hệ thống phòng thủ vững chắc, rất khó bị phá vỡ.

Qua nhiều năm, Houthi đã tích lũy được kho vũ khí hiện đại gồm tên lửa và máy bay không người lái (UAV), được cho là nhờ hậu thuẫn từ Iran. Lực lượng này cũng duy trì được sự thống nhất nội bộ.

"Houthi đã xây dựng được một mặt trận thống nhất. Họ sở hữu một bộ máy chính quyền tập trung cao độ, thực thi quyền chỉ huy và kiểm soát chặt chẽ đối với những lực lượng vốn ban đầu rời rạc nhưng đã được họ hợp nhất lại", ông Thomas Juneau, chuyên gia về Iran và Yemen tại Đại học Ottawa (Canada), nhận định với AFP.

Kể từ năm 2023, nhóm này đã chứng minh khả năng gây cản trở giao thông hàng hải tại biển Đỏ thông qua các cuộc tấn công nhắm vào những tàu bị cáo buộc có liên hệ với Israel sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát.

Các đợt tấn công liên tiếp của Mỹ, Anh và Israel trong năm 2024 và 2025 được cho là đã làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Houthi, nhưng không thể vô hiệu hóa năng lực tên lửa và UAV của lực lượng này.

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Chính phủ Yemen thì sao?

Ả Rập Xê Út đã tham gia cuộc chiến tại Yemen vào năm 2015 cùng với đồng minh là UAE nhằm hậu thuẫn chính phủ Yemen. Quân chính phủ Yemen đã bị Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa vào năm 2014.

Vài tuần trước khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng nổ vào tháng 2.2026, chính phủ Yemen tại thành phố Aden đã phải đối mặt với những rắc rối.

Vào tháng 12.2025, các lực lượng được UAE hậu thuẫn đã tạm thời giành quyền kiểm soát toàn bộ những khu vực do chính phủ Yemen quản lý, gây ra sự phẫn nộ tại Riyadh và châm ngòi cho rạn nứt kéo dài giữa hai đồng minh. Riyadh yêu cầu Abu Dhabi rút quân khỏi Yemen, và UAE đã thực hiện điều này.

Hình ảnh trích từ video cho thấy các tay súng thuộc lực lượng chính phủ Yemen đang giao tranh với lực lượng Houthi tại tỉnh Al-Jawf vào ngày 15.9 Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út sau đó đã không thể lấp đầy khoảng trống mà UAE để lại, khiến một lực lượng thiếu tổ chức phải gánh vác nhiệm vụ phòng thủ một vùng lãnh thổ mang tính chiến lược.

"Một đòn giáng mạnh, cộng với sự phối hợp lỏng lẻo với phía Yemen, chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ này", chuyên gia về Trung Đông Michael Knights nhận định với AFP.

Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 đã đổ vỡ vào tháng 7.2026 khi Houthi tiếp nhận một máy bay Iran bay thẳng đến Sanaa, hành động thách thức trực tiếp Ả Rập Xê Út.

Sau đó, Houthi áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út và bắt đầu tấn công tàu thuyền, lãnh thổ cũng như các cơ sở dầu khí của nước này, trước khi chiếm giữ toàn bộ vùng ven biển Đỏ nhìn ra eo biển Bab al-Mandab và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Riyadh.

Ả Rập Xê Út đã không phát động bất kỳ cuộc phản công quy mô lớn nào, dù Houthi vẫn đang giao tranh với lực lượng chính phủ, theo AFP.

Trên thực địa, quân chính phủ Yemen phàn nàn về tình trạng sa sút tinh thần. "Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí, đạn dược cũng như tình trạng trả lương chậm trễ. Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã nhận được quân tiếp viện và trang thiết bị, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ", một binh sĩ tại tỉnh Lahj ở miền nam Yemen chia sẻ với AFP.